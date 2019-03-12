Мелкадзе пропустил тренировку «Спартака» из-за повреждения

Мелкадзе повредил левый голеностопный сустав в матче 19-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:0 в пользу «красно-белых»).

Отмечается, что по индивидуальной программе занимались защитники Андрей Ещенко и Самуэль Жиго, которые продолжают восстанавливаться после операций на крестообразных связках, а также полузащитник Михаил Игнатов, пропустивший последние матчи из-за спазма мышц бедра.