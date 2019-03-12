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17:14 (мск), источник: Р-Спорт

Мелкадзе пропустил тренировку «Спартака» из-за повреждения

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе пропустил тренировку команды из-за повреждения, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

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Мелкадзе повредил левый голеностопный сустав в матче 19-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:0 в пользу «красно-белых»).

Отмечается, что по индивидуальной программе занимались защитники Андрей Ещенко и Самуэль Жиго, которые продолжают восстанавливаться после операций на крестообразных связках, а также полузащитник Михаил Игнатов, пропустивший последние матчи из-за спазма мышц бедра.

Во время загрузки произошла ошибка.
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