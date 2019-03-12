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15:56 (мск), источник: ТАСС

Футбольные матчи в России запрещено посещать 640 фанатам

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Запрет на посещение матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в настоящий момент распространяется на 640 болельщиков. Об этом журналистам сообщил заместитель директора РПЛ по безопасности Александр Сафонов.

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Ранее болельщик московского «Динамо», попытавшийся выбежать на поле во время матча РПЛ против столичного «Спартака», по решению суда получил запрет на посещение спортивных мероприятий в течение одного года.

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«Всего права посещать матчи в настоящий момент лишены 640 болельщиков», — сказал Сафонов.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» (0:1) прошел 10 марта на «Арене-Химки» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Во время матча произошло несколько локальных драк между фанатами, также один из болельщиков «Динамо» попытался прорваться на поле через ограждения. Всего по итогам встречи было задержано 12 человек.

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