Футбольные матчи в России запрещено посещать 640 фанатам

Ранее болельщик московского «Динамо», попытавшийся выбежать на поле во время матча РПЛ против столичного «Спартака», по решению суда получил запрет на посещение спортивных мероприятий в течение одного года.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» (0:1) прошел 10 марта на «Арене-Химки» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Во время матча произошло несколько локальных драк между фанатами, также один из болельщиков «Динамо» попытался прорваться на поле через ограждения. Всего по итогам встречи было задержано 12 человек.