Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Шальке-04
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
11.03
Краснодар2
Оренбург2
Футбол. Зарубежный
11.03
Рома2
Эмполи1
Футбол. Зарубежный
11.03
Фортуна Д0
Айнтрахт Ф3
Все события
Фоторепортажи
7Первое золото ЧМ в карьере Кузьминой
23Самые красивые болельщицы на Универсиаде
16:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Жена Мамаева навестила футболиста в СИЗО и рассказала о его форме

Модель Алана Мамаева навестила супруга футболиста Павла Мамаева, который находится под стражей в СИЗО «Бутырка», и рассказала о его состоянии. Ее слова приводит телеканал «360».

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Жена игрока заявила, что 30-летний Мамаев регулярно занимается спортом и пребывает в хорошей форме. В частности, Мамаева сообщила, что игрок способен выполнить сотню отжиманий на брусьях.

Читайте также
Кокорину и Мамаеву предстоит ознакомиться ещё с тремя томами дела

Супруга футболиста не стала делать прогнозы относительно освобождения Мамаева из СИЗО. «Нужно ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет», — заявила она.

Полузащитник «Краснодара» находится в СИЗО вместе с другим футболистом — форвардом «Зенита» Александром Кокориным. Арест спортсменов длится с октября 2018 года и дважды продлевался. Они являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство». В феврале 2019-го находящийся под стражей Мамаев принял участие в футбольном матче с другими арестантами. Кокорин играть не стал.

Футболисты сами явились в отделение полиции после того, как учинили две драки в центре Москвы. Сперва Мамаев и Кокорин избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Позже от рук футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В биатлоне появился новый король: он уничтожил Фуркада и выиграл Кубок мира
Макгрегор обратился к фанатам после ареста
Криштианство Роналду: он хоронил «Юве», теперь воскресит его?
Вратарь из Америки чуть не лишил Россию золота Универсиады
Зимняя Универсиада стала самой успешной в истории сборной РФ
Нашла пару: продолжение откровенного номера Туктамышевой
Азар стал ближе к переходу в «Реал» с возвращением Зидана
Самые красивые болельщицы на Универсиаде (фото)
Биатлонистки выступают в индивидуальной гонке на ЧМ (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь