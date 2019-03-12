Жена Мамаева навестила футболиста в СИЗО и рассказала о его форме

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Жена игрока заявила, что 30-летний Мамаев регулярно занимается спортом и пребывает в хорошей форме. В частности, Мамаева сообщила, что игрок способен выполнить сотню отжиманий на брусьях.

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Супруга футболиста не стала делать прогнозы относительно освобождения Мамаева из СИЗО. «Нужно ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет», — заявила она.

Полузащитник «Краснодара» находится в СИЗО вместе с другим футболистом — форвардом «Зенита» Александром Кокориным. Арест спортсменов длится с октября 2018 года и дважды продлевался. Они являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство». В феврале 2019-го находящийся под стражей Мамаев принял участие в футбольном матче с другими арестантами. Кокорин играть не стал.