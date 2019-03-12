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17:35 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Нападающий «Ростова» может продолжить карьеру в Швеции

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Ростов» (Ростов-на-Дону) Видар Кьяртанссон может продолжить карьеру в шведском «Юргордене», сообщает expressen.se.

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Исландец перешел в «Ростов» в августе прошлого года. 29-летний форвард в ростовском клубе сыграл 11 матчей, в среднем проводя на поле меньше одного тайма. На его счету 2 гола в Кубке России.

Как отмечается, Кьяртанссон может перебраться в «Юргорден» уже в ближайшее время, поскольку трансферное окно в Швеции еще открыто.

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