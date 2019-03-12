«Спартак» пригласил Карреру на матч с «Зенитом»

Напомним, 11 марта Каррера прилетел в Москву. Итальянский специалист отметил, что посетил Россию, чтобы увидеться с друзьями. Напомним, Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые завоевали первый за 16 лет титул чемпиона России, а также одолели «Локомотив» в матче за Суперкубок страны.