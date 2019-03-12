«Спартак» пригласил Карреру на матч с «Зенитом»
Московский «Спартак» пригласил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру на матч 20-го тура Российской
Московский «Спартак» пригласил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру на матч 20-го тура Российской
Напомним, 11 марта Каррера прилетел в Москву. Итальянский специалист отметил, что посетил Россию, чтобы увидеться с друзьями. Напомним, Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством
Матч 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 17 марта на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.