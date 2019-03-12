22 ножа на дерби, фанаты против Аленичева, гениальный Кафанов. 3 истории тура, которые вы пропустили
Итоги досмотра в Химках и одно поразительное интервью.
Итоги досмотра в Химках и одно поразительное интервью.
Срыв открытия стадиона «Динамо» и перенос дерби со «Спартаком» в Химки стоило того хотя бы ради шоу на трибунах. Фанаты «Спартака» поиздевались над неудавшимся новосельем «Динамо», да и сами хозяева устроили акцию «10 лет ожидания, 10 минут тишины».
За стенами стадиона было не так весело: у прохода на трибуны скапливались огромные очереди, с наплывом болельщиков (14 674) «Арена Химки» не справлялись. Во вторник
Никто с человека штаны не снимал. Ему предложили снять куртку, он сказал: «Могу еще и штаны снять».
Обыски того стоили. Лига предъявила все, что стюарды — а точнее, «опытная компания, которая работала на ЧМ» — отобрали у фанатов перед дерби:
22 ножа (7 у фанатов «Динамо», 15 — у «Спартака»);.
32 бойцовские капы (8+24);.
Один перцовый баллончик у болельщика «Спартака»;.
67 бутылок спиртного в стеклянной таре (48+19);.
17 оскорбительных штрафов, все — у «Спартака»;.
91 сигнальный жилет, все — у болельщиков «Динамо» («Готовилась
«Енисей» в первом туре года неплохо смотрелся в Сочи, но теперь безнадежно проиграл в Самаре — 0:4. Красноярцы все сильнее вязнут на последней строчке таблицы (до стыковых матчей — семь очков), и фанатский актив нашел крайнего — Дмитрия Аленичева, который вместе с тренерским штабом «не управляет и абсолютно не занимается командой».
Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы. За все время работы в Красноярске они не провели ни одного
мастер-классадля детей, зато постоянно бывают замеченными в барах города с кружками пива.
Отставку Аленичева болельщики считают «единственным шансом встряхнуть команду и за 11 туров до конца чемпионата выправить положение».
В прошлом году руководство «Енисея» уже отстраняло Аленичева от работы, когда тренер влип в скандал с пьяным вождением. У клуба не хватило денег на неустойку штабу Аленичева, и он продолжил работу.
Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов перешел в «Ростов» к Валерию Карпину. С перерывом в три года Кафанов проработал в Казани с 2003-го, воспитал множество крутых киперов и сделал для развития вратарской школы, возможно, больше всех.
Перед матчем с «Арсеналом» Кафанов дал
— Долго думали над предложением вновь вернуться в «Ростов»?
— Нет, недолго.
— Сегодня у вас первая игра, и вы будете присутствовать в роли старшего тренера. Некоторые болельщики в период, когда вы уже были в клубе с Бердыевым, вспоминают это время как лучшее в истории клуба. Сегодня у вас есть
— Нет, я сейчас просто волнуюсь, потому что на этом стадионе в первый раз.
— Уже успели познакомиться с командой или уже знали
— Три тренировки.