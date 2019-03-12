22 ножа на дерби, фанаты против Аленичева, гениальный Кафанов. 3 истории тура, которые вы пропустили

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Ножи, капы и спиртное на дерби

Срыв открытия стадиона «Динамо» и перенос дерби со «Спартаком» в Химки стоило того хотя бы ради шоу на трибунах. Фанаты «Спартака» поиздевались над неудавшимся новосельем «Динамо», да и сами хозяева устроили акцию «10 лет ожидания, 10 минут тишины».

За стенами стадиона было не так весело: у прохода на трибуны скапливались огромные очереди, с наплывом болельщиков (14 674) «Арена Химки» не справлялись. Во вторник Премьер-лига оправдалась («просили болельщиков приходить раньше», «входные группы не резиновые»), а заодно опровергла сообщения о том, что болельщиков «Спартака» при обыске раздевали.

Никто с человека штаны не снимал. Ему предложили снять куртку, он сказал: «Могу еще и штаны снять». Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин

Обыски того стоили. Лига предъявила все, что стюарды — а точнее, «опытная компания, которая работала на ЧМ» — отобрали у фанатов перед дерби:

22 ножа (7 у фанатов «Динамо», 15 — у «Спартака»);.

32 бойцовские капы (8+24);.

Один перцовый баллончик у болельщика «Спартака»;.

67 бутылок спиртного в стеклянной таре (48+19);.

17 оскорбительных штрафов, все — у «Спартака»;.

91 сигнальный жилет, все — у болельщиков «Динамо» («Готовилась какая-то несанкционированная акция»).

Болельщики «Енисея» против Аленичева

«Енисей» в первом туре года неплохо смотрелся в Сочи, но теперь безнадежно проиграл в Самаре — 0:4. Красноярцы все сильнее вязнут на последней строчке таблицы (до стыковых матчей — семь очков), и фанатский актив нашел крайнего — Дмитрия Аленичева, который вместе с тренерским штабом «не управляет и абсолютно не занимается командой».

Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы. За все время работы в Красноярске они не провели ни одного мастер-класса для детей, зато постоянно бывают замеченными в барах города с кружками пива. Болельщики «Енисея» — в обращении к губернатору Красноярского края Александру Уссу

Отставку Аленичева болельщики считают «единственным шансом встряхнуть команду и за 11 туров до конца чемпионата выправить положение».

В прошлом году руководство «Енисея» уже отстраняло Аленичева от работы, когда тренер влип в скандал с пьяным вождением. У клуба не хватило денег на неустойку штабу Аленичева, и он продолжил работу.

Кафанов вернулся в «Ростов» и дал лучшее интервью года

Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов перешел в «Ростов» к Валерию Карпину. С перерывом в три года Кафанов проработал в Казани с 2003-го, воспитал множество крутых киперов и сделал для развития вратарской школы, возможно, больше всех.

Перед матчем с «Арсеналом» Кафанов дал флэш-интервью на каналу Матч Премьер. Тренер любит и умеет откровенно рассказывать о вратарском деле, но здесь 40 секунд простоял с каменным лицом и выцедил 22 слова.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3LqJ_NCy85o?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Долго думали над предложением вновь вернуться в «Ростов»?

— Нет, недолго.

— Сегодня у вас первая игра, и вы будете присутствовать в роли старшего тренера. Некоторые болельщики в период, когда вы уже были в клубе с Бердыевым, вспоминают это время как лучшее в истории клуба. Сегодня у вас есть какие-то ностальгические чувства?

— Нет, я сейчас просто волнуюсь, потому что на этом стадионе в первый раз.