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20:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Примет ли Каррера предложение «Спартака»? Вот ответ

«Спартак» ведет себя некорректно, приглашая Массимо Карреру на матч с «Зенитом» через официальный сайт, когда итальянский специалист уже прилетел в Россию. Об этом «СЭ» заявил официальный представитель Карреры в России — Тимур Гурцкая.

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Игра «Спартак» — «Зенит» состоится 17 марта в Москве. Во вторник московский клуб выпустил на своем официальном сайте сообщение, в котором говорится, что «Спартак» приглашает Карреру на игру и подготовит для тренера подарок. Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 годы, приведя команду к победе в чемпионате России-2016/17.

— Мы понимаем, что «Спартак» быстро среагировал на ситуацию, — сказал Гурцкая. — Это некорректно. Так не приглашают. Человека из Италии нельзя пригласить, когда он уже находится в Москве. Мне кажется, это просто подстройка под уже сложившуюся ситуацию. Лично мое мнение — как человека, который пригласил Массимо сюда — такое: он прилетел в Москву к друзьям, а если пойдет на футбол, то с друзьями, и, конечно, никак не отреагирует на приглашение «Спартака» — потому что не «Спартак» его сюда приглашал.

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— Если бы клуб хотел его сюда пригласить и якобы вручить памятный подарок, то надо было отправить приглашение в Италию, оплатить билет — хотя бы, эконом-класса, и номер в гостинице у стадиона, — отметил представитель Карреры. — Это можно было бы расценивать, как приглашение. А подстроиться под ситуацию, когда вся Москва уже гудит, когда все болельщики уже взбудоражены его приездом, когда уже вышли новости о том, что Массимо уже в Москве — почему-то раньше, чем у пресс-службы клуба… Считаю, что если тренера уважаешь, то так приглашать не будешь — а таким образом просто пытаешься сгладить ситуацию. Новая пресс-служба, а новое — это хорошо забытое старое, сейчас просто пытается себе висты набрать.

— Мы категорически против такого подхода, — подчеркнул Гурцкая. — Он приехал к нам — к своим друзьям. И я надеюсь, что он всю неделю проведет в нашем кругу и не отреагирует на это приглашение. (Сергей Егоров).

Массимо Каррера в Москве
Во время загрузки произошла ошибка.
03:42 (мск)© Ньюстюб
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