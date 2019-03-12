ФК «Динамо» рассчитывает провести матч против «Локомотива» 30 марта на новом стадионе

Источник: РИА "Новости"

Матч со «Спартаком» (0:1), прошедший 10 марта в рамках 19-го тура РПЛ, должен был стать первым для «Динамо» на новом стадионе в Петровском парке после реконструкции, которая началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018-го. Однако комиссия РПЛ по допуску футбольных полей отказала «Динамо» в проведении матча со «Спартаком» на новой арене, в результате встреча была перенесена на «Арену-Химки».

«Я разговаривал с управляющей компанией, которая занимается вопросом газона, и на настоящий момент существуют два варианта. Первый — подготовить газон к матчу с “Локомотивом” и летом его заново менять, либо сделать полноценный газон к маю. Смена управляющей компании привела к печальному состоянию газона, все мы рассчитывали сыграть со “Спартаком” 10 марта в Петровском парке, но не получилось. Процентов на 70 мы склоняемся к первому варианту», — сказал Степашин.

«Отвечая на вопрос о причинах неготовности газона, не буду говорить, что дело в агрономах. Есть такое понятие цены и качества. И есть такая пословица «Не гонялся бы ты поп за дешевизной», — добавил член попечительского совета ВФСО «Динамо».