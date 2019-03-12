Игнатьев рассказал, почему не играет за «Краснодар». Дело в контракте
Всему виной деньги.
Всему виной деньги.
Иван Игнатьев — один из самых многообещающих молодых игроков в российском футболе. В нынешнем сезоне 20-летний нападающий забил шесть голов за «Краснодар» в 21 матче РПЛ и Кубка России. Воспитанник «быков» включался в основу на первые игры 2019-го с «Байером» в Лиге Европы, а потом неожиданно выпал из обоймы и оказался в
3 марта «Краснодар» вышел на гостевой матч 18-го тура РПЛ со «Спартаком» без номинального нападающего. Впереди у «быков» играл Вандерсон. Тогда активно обсуждался возраст
«С нами тренировались молодые игроки, но они были не готовы играть. Мы решили, что в ущерб себе, но отдадим их во вторую команду. Игнатьев был не готов, поэтому остался в Краснодаре».
Тем не менее уже тогда журналисты узнали об отстранении Ивана от основы по нефутбольным причинам. Инсайдеры утверждали, что игрок не принял новый пятилетний контракт, предложенный клубом.
Перед встречей «Краснодара» с «Валенсией» Мусаев говорил на эту тему уже более искренне:
«Зимой мы могли взять нападающего уровня сборной, серьёзной европейской команды, но мы хотим развивать своих ребят. И от них требуем уважительного отношения к клубу. Вы должны понимать, что поднимать эту тему нужно как можно меньше. Если хотим, чтобы игроки росли, мы сами разберёмся в ситуации, мы знаем, как действовать в этой ситуации».
За последние дни появились несколько новостей по поводу Игнатьева.
Кроме того, известный спортивный журналист Нобель Арустамян поделился собственными данными о ситуации с Игнатьевым:
«Как оказалось, некая группа людей, которая доподлинно неизвестна, агенты или теневые агенты, подарила ему автомобиль стоимостью несколько миллионов рублей. Таким образом, они получили некое расположение парня. Игнатьев контракт с “Краснодаром” не подписывает, он в дубле и с новой машиной», — рассказал Арустамян в программе «Инсайдеры».
Тем временем стало известно о продлении «Краснодаром» контрактов с другими молодыми игроками основы — Сулеймановым и голкипером Матвеем Сафоновым.
Сам же Игнатьев сыграл в марте два матча в ФНЛ за
Сегодня было опубликовано интервью Игнатьева для RT. Нападающий изложил собственную версию того, что случилось перед матчем со «Спартаком»:
«После предыгровой тренировки состоялись переговоры… Хотя так назвать их нельзя. Скорее пообщались с руководством. Я пришёл один, официального агента пока нет. Мне сделали определённое предложение, от которого я отказался. Я не был инициатором подписания нового договора и уж точно не требовал
Меня спросили, буду ли я подписывать предложенный контракт. Ответил отрицательно. А на следующий день увидел в расписании, что теперь занимаюсь с «Краснодаром"-2. Понятно, что после отчисления из первой команды в голове крутились разные мысли. Думал, может, дело не в этих неудачных переговорах… мало ли что натворил. Но потом понял, что других причин нет».
Кроме того, Игнатьев опроверг информацию о том, что Сулейманов в отличие от него продлил контракт с «Краснодаром».
«Магомед-Шапи ничего подписывать не стал, — объяснил нападающий. — Сказал, подумает. Я же резко ответил отрицательно. Он мой друг и меня, как может, поддерживает, за что я ему очень благодарен. Но, повторюсь, дело не только в деньгах. Нам просто не хотят давать никаких прав, не хотят, чтобы мы имели хотя бы
Возможно, теперь Иван «не будет готов играть» в РПЛ ещё два с лишним года, а «Краснодар» потеряет очередного своего воспитанника после Николая Комличенко и Ивана Репяха.