Игнатьев рассказал, почему не играет за «Краснодар». Дело в контракте

Источник: РИА "Новости"

Иван Игнатьев — один из самых многообещающих молодых игроков в российском футболе. В нынешнем сезоне 20-летний нападающий забил шесть голов за «Краснодар» в 21 матче РПЛ и Кубка России. Воспитанник «быков» включался в основу на первые игры 2019-го с «Байером» в Лиге Европы, а потом неожиданно выпал из обоймы и оказался в фарм-клубе. Всё это время ходили разные слухи про Игнатьева. Теперь наконец-то заговорил и сам футболист.

Как комментировали ситуацию в «Краснодаре»?

3 марта «Краснодар» вышел на гостевой матч 18-го тура РПЛ со «Спартаком» без номинального нападающего. Впереди у «быков» играл Вандерсон. Тогда активно обсуждался возраст Магомеда-Шапи Сулейманова, поэтому не все даже обратили внимание на отсутствие Игнатьева в заявке. Главный тренер Мурад Мусаев прокомментировал ситуацию на пресс-конференции:

«С нами тренировались молодые игроки, но они были не готовы играть. Мы решили, что в ущерб себе, но отдадим их во вторую команду. Игнатьев был не готов, поэтому остался в Краснодаре».

Тем не менее уже тогда журналисты узнали об отстранении Ивана от основы по нефутбольным причинам. Инсайдеры утверждали, что игрок не принял новый пятилетний контракт, предложенный клубом.

Согласно источникам, Игнатьеву пообещали увеличить нынешнюю зарплату (по разным данным, 200−350 тыс рублей месяц) как минимум в два-три раза (до 600−750 тыс) Действующее соглашение рассчитано до лета 2021-го.

Перед встречей «Краснодара» с «Валенсией» Мусаев говорил на эту тему уже более искренне:

«Зимой мы могли взять нападающего уровня сборной, серьёзной европейской команды, но мы хотим развивать своих ребят. И от них требуем уважительного отношения к клубу. Вы должны понимать, что поднимать эту тему нужно как можно меньше. Если хотим, чтобы игроки росли, мы сами разберёмся в ситуации, мы знаем, как действовать в этой ситуации».

Какие ещё есть подробности истории?

За последние дни появились несколько новостей по поводу Игнатьева. Во-первых, компания ProSports Manegment опубликовала заявление, в котором заявила о прекращении сотрудничества с нападающим.

Кроме того, известный спортивный журналист Нобель Арустамян поделился собственными данными о ситуации с Игнатьевым:

«Как оказалось, некая группа людей, которая доподлинно неизвестна, агенты или теневые агенты, подарила ему автомобиль стоимостью несколько миллионов рублей. Таким образом, они получили некое расположение парня. Игнатьев контракт с “Краснодаром” не подписывает, он в дубле и с новой машиной», — рассказал Арустамян в программе «Инсайдеры».

Тем временем стало известно о продлении «Краснодаром» контрактов с другими молодыми игроками основы — Сулеймановым и голкипером Матвеем Сафоновым.

Сам же Игнатьев сыграл в марте два матча в ФНЛ за фарм-клуб «быков» с «Лучом» и «Томью». Голами не отметился.

Что говорит Иван Игнатьев?

Сегодня было опубликовано интервью Игнатьева для RT. Нападающий изложил собственную версию того, что случилось перед матчем со «Спартаком»:

«После предыгровой тренировки состоялись переговоры… Хотя так назвать их нельзя. Скорее пообщались с руководством. Я пришёл один, официального агента пока нет. Мне сделали определённое предложение, от которого я отказался. Я не был инициатором подписания нового договора и уж точно не требовал каких-то гигантских денег. Просто в случае подписания долгосрочного пятилетнего контракта, в период его действия я буду уже не молодым футболистом, а у них и зарплаты отличаются от ребят моего возраста. Поэтому я предложил дождаться окончания сезона, а потом уже пообщаться. Объяснил, что сейчас для этого неподходящий момент.

Меня спросили, буду ли я подписывать предложенный контракт. Ответил отрицательно. А на следующий день увидел в расписании, что теперь занимаюсь с «Краснодаром"-2. Понятно, что после отчисления из первой команды в голове крутились разные мысли. Думал, может, дело не в этих неудачных переговорах… мало ли что натворил. Но потом понял, что других причин нет».

Кроме того, Игнатьев опроверг информацию о том, что Сулейманов в отличие от него продлил контракт с «Краснодаром».

«Магомед-Шапи ничего подписывать не стал, — объяснил нападающий. — Сказал, подумает. Я же резко ответил отрицательно. Он мой друг и меня, как может, поддерживает, за что я ему очень благодарен. Но, повторюсь, дело не только в деньгах. Нам просто не хотят давать никаких прав, не хотят, чтобы мы имели хотя бы какие-то преференции. Просто одностороннее соглашение… Нам будет по 25 лет, когда закончится контракт, и мы будем получать ту сумму, на которую согласились пять лет назад. Но это несправедливо, если сравнить данную сумму с теми деньгами, которые получают футболисты РПЛ в 24−26 лет».