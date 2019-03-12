Вопрос отставки Аленичева с поста главного тренера «Енисея» будет решён 13 марта

Источник: РИА "Новости"

Напомним, ранее болельщики красноярской команды опубликовали обращение к губернатору с просьбой отправить Аленичева в отставку с поста наставника «Енисея». Фанаты отметили, что считают отставку тренера единственным шансом встряхнуть команду и выправить её положение в Российской Премьер-Лиге.

«Енисей» набрал 11 очков в 19 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.