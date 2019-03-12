Вопрос отставки Аленичева с поста главного тренера «Енисея» будет решён 13 марта

Напомним, ранее болельщики красноярской команды опубликовали обращение к губернатору с просьбой отправить Аленичева в отставку с поста наставника «Енисея». Фанаты отметили, что считают отставку тренера единственным шансом встряхнуть команду и выправить её положение в Российской Премьер-Лиге.
«Енисей» набрал 11 очков в 19 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Аленичев возглавил красноярский «Енисей» в 2017 году. В сезоне-2017/18 «Енисей» в стыковых матчах обыграл «Анжи» и вышел из ФНЛ в Российскую Премьер-Лигу.