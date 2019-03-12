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21:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Вопрос отставки Аленичева с поста главного тренера «Енисея» будет решён 13 марта

Как стало известно «Чемпионату», вопрос будущего Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Енисея» будет решён завтра, 13 марта на уровне губернатора Красноярского края Александра Усса.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, ранее болельщики красноярской команды опубликовали обращение к губернатору с просьбой отправить Аленичева в отставку с поста наставника «Енисея». Фанаты отметили, что считают отставку тренера единственным шансом встряхнуть команду и выправить её положение в Российской Премьер-Лиге.

«Енисей» набрал 11 очков в 19 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Аленичев возглавил красноярский «Енисей» в 2017 году. В сезоне-2017/18 «Енисей» в стыковых матчах обыграл «Анжи» и вышел из ФНЛ в Российскую Премьер-Лигу.

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