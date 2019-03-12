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22:21 (мск), источник: ТАСС

Судья Москалев обслужит матч чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом»

ТАСС, 12 марта. Бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым из Воронежа обслужит матч 20-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

Ассистентами главного арбитра станут Валерий Данченко (Уфа) и Максим Гаврилин (Владимир), резервный судья — Алексей Матюнин (Москва). Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 17 марта на «Открытие-Арене».

В этот же день Михаил Вилков из Нижнего Новгорода рассудит игру «Локомотив» — «Краснодар», Виталий Мешков (Дмитров) — «Уфа» — «Ахмат».

15 марта Кирилл Левников из Санкт-Петербурга рассудит махачкалинский «Анжи» и самарские «Крылья Советов». 16 марта Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) обслужит встречу «Оренбург» — «Динамо», Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) — «Урал» — ЦСКА, Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) — «Рубин» — «Ростов», Василий Казарцев (Санкт-Петербург) — «Арсенал» — «Енисей».

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