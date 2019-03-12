Первая ошибка Карреры. Он мог всех помирить и стать супергероем, но решил воевать
Обозреватель «СЭ» понимает мотивы, но разочарован решением Массимо Карреры.
Обозреватель «СЭ» понимает мотивы, но разочарован решением Массимо Карреры.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
«Спартак» сделал первый шаг навстречу фанатам.
Каррера сделал первую ошибку.
Это — главное впечатление от этой не самой красивой истории.
Представитель Карреры может быть прав в деталях — да, не клуб позвал в Москву, не клуб оплатил билеты, клуб сориентировался уже по ходу дела. Но если говорить глобально — разве это плохо?
Приглашение от «Спартака», появившееся на официальной сайте, приветствовали оба лагеря фанатов — и те, кто за Карреру, и те, кто за новый курс. Реально представители противоположных группировок говорили примерно одно и то же — «молодцы», «респект», «наконец-то». Казалось бы, вот он шанс закрыть затянувшийся конфликт!
Массимо бы поприветствовал диктор, ему бы устроил овацию стадион, он бы сел в ложе с Федуном, а если бы захотел — во втором тайме мог пойти на сектор к фанатам. Обставить все это можно было как угодно. Главное, что был бы произведен колоссальный объединяющий эффект. А положительный результат в игре с «Зенитом» возвел бы это все в куб…
И как вы думаете, кого бы назначили главным красавцем? Конечно же, самого Массимо! Чемпион вернулся], чтобы всех помирить — разве это не сделало бы его окончательным и бесповоротным супергероем для всех? Сто процентов.
Но Массимо сказал «нет» и, на мой взгляд, совершил первую публичную ошибку в России. Очень жаль.