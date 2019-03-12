Первая ошибка Карреры. Он мог всех помирить и стать супергероем, но решил воевать

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Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

«Спартак» сделал первый шаг навстречу фанатам.

Каррера сделал первую ошибку.

Это — главное впечатление от этой не самой красивой истории.

Представитель Карреры может быть прав в деталях — да, не клуб позвал в Москву, не клуб оплатил билеты, клуб сориентировался уже по ходу дела. Но если говорить глобально — разве это плохо?

Приглашение от «Спартака», появившееся на официальной сайте, приветствовали оба лагеря фанатов — и те, кто за Карреру, и те, кто за новый курс. Реально представители противоположных группировок говорили примерно одно и то же — «молодцы», «респект», «наконец-то». Казалось бы, вот он шанс закрыть затянувшийся конфликт!

Массимо бы поприветствовал диктор, ему бы устроил овацию стадион, он бы сел в ложе с Федуном, а если бы захотел — во втором тайме мог пойти на сектор к фанатам. Обставить все это можно было как угодно. Главное, что был бы произведен колоссальный объединяющий эффект. А положительный результат в игре с «Зенитом» возвел бы это все в куб…

И как вы думаете, кого бы назначили главным красавцем? Конечно же, самого Массимо! Чемпион вернулся], чтобы всех помирить — разве это не сделало бы его окончательным и бесповоротным супергероем для всех? Сто процентов.