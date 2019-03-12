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12 марта, источник: Чемпионат.com

Каррера — о приглашении «Спартака»: президент прислал сообщение, и я ему ответил

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подтвердил информацию, что его пригласили на матч 20-го тура чемпионата России с «Зенитом».

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«Я получил сегодня сообщение от президента «Спартака» и ответил ему. Я не общаюсь ни с кем «Спартака», но остался их другом, смотрю фото в «инстаграме», — сказал Каррера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.

Напомним, Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые завоевали первый за 16 лет титул чемпиона России.

Матч 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» состоится 17 марта на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Спартак» набрал 32 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (40) располагается на первом месте в таблице чемпионата России.

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