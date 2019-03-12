Каррера — о приглашении «Спартака»: президент прислал сообщение, и я ему ответил

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«Я получил сегодня сообщение от президента «Спартака» и ответил ему. Я не общаюсь ни с кем «Спартака», но остался их другом, смотрю фото в «инстаграме», — сказал Каррера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.

Напомним, Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые завоевали первый за 16 лет титул чемпиона России.