Глушаков vs Джикия. Какой капитан — настоящий?

Источник: Спорт-Экспресс

Защитник вышел на игру с капитанской повязкой, но в воскресенье против «Зенита» на поле, скорее всего, вернется Денис Глушаков, «основной» капитан москвичей.

Тема капитанской повязки в «Спартаке» — одна из самых острых в красно-белой повестке. Впрочем, неострых уже не осталось.

#ДжикияНашКапитан — один из самых популярных хештегов в соцсетях спартаковских болельщиков после матча с «Динамо». Идея о том, что именно Георгий, а не Денис должен носить повязку, стала популярной еще в прошлом году, когда у Глушакова возникли проблемы сначала с Каррерой, а потом с семьей. И чем сильнее росла ненависть определенной части фанатов к капитану, тем больше это обсуждалось.

Даже лояльные к руководству клуба и нынешнему тренерскому штабу болельщики соглашались с тем, что Глушакову после осенних скандалов следовало сложить капитанские полномочия.

— Он должен был сам сказать: «Ребята, извините, я сегодня не могу быть капитаном», — считает фанат Антон Добрянский, известный под прозвищем Добрый. — При этом Глушаков вполне мог остаться в команде и помогать ей на поле, приносить пользу. Рад, что команда его поддержала, мужики своего бросать не должны. Но капитаном Денису сегодня быть не нужно, от этого «Спартаку» будет только лучше.

И это мнение максимально позитивного болельщика, который поддерживает не только Кононова, но и Родионова с Измайловым. Легко представить, что думают более радикальные товарищи.

Впрочем, и представлять не надо — на фанатской трибуне в Химках висел большой антиглушаковский баннер, который никто не снимал до конца матча, постоянно мелькали флаги с перечеркнутой цифрой 8. Это — консолидированная позиция активных болельщиков.

Наверное, Глушаков мог бы сгладить ситуацию и временно приостановить выполнение обязанностей капитана, сделать соответствующее заявление, которое бы многих примирило. Но, как видим, попытки примирить болельщиков и успокоить ситуацию редко оборачиваются чем-то путным.

Вот прилетел в Москву Каррера, все взбудоражены, ждут появления итальянца на игре «Спартак» — «Зенит». И московский клуб сориентировался, на следующий день после прилета сделал заявление на сайте — пригласил Массимо на матч, в ложу к Федуну. Эту новость в интернете приветствовали оба лагеря фанатов — и те, кто за Карреру, и те, кто за новый курс. Казалось бы, отличный шанс пожать друг другу руки и закрыть затянувшийся конфликт. Но нет — представитель Массимо от имени тренера фактически отклоняет приглашение, заявляет, что это все неискренне. И болельщики снова расколоты — как раньше.

Наверное, и с повязкой Глушакова, даже если бы он ее снял прилюдно и передал Джикии, случилась бы похожая история. Слишком неспокойная обстановка вокруг «Спартака», чтобы привести ее в норму символическими жестами.

Помочь здесь могут только большие футбольные победы. Шансов их одержать в этом сезоне остается немного — из Лиги Европы «Спартак» вылетел, из Кубка тоже. За Лигу чемпионов идет жесткая борьба с сильными конкурентами. Все зависит от итогов этой борьбы.