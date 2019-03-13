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13:45 (мск), источник: Р-Спорт

WADA свяжется с ФИФА после прихода Нагорных в «Локомотив»

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) свяжутся с Международной федерацией футбола (ФИФА), чтобы представители ФИФА смогли оценить, могут ли они предпринять какие-либо действия в связи с избранием Юрия Нагорных в совет директоров московского футбольного клуба «Локомотив».

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Новый состав совета директоров «Локомотива», в который вошел Нагорных, был избран в начале марта. В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Нагорных, который ранее был заместителем министра спорта РФ, от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Данное решение было вынесено на основе расследования независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном.

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Позднее информатор WADA Виталий Степанов написал открытое письмо главе организации Крэйгу Риди, в котором попросил дать оценку избранию Юрия Нагорных в совет директоров «Локомотива».

«WADA разделяет вашу обеспокоенность тем, что Нагорных, по всей видимости, вернулся к спортивной деятельности, и свяжется с ФИФА, чтобы они могли оценить, смогут ли они предпринять какие-либо действия. Как подтвердил мне юридический отдел WADA, организация не имеет никакой юрисдикции в отношении Нагорных», — говорится в письме Риди Степанову, текст которого опубликовал в своем микроблоге в Twitter журналист Хайо Зеппельт.

Глава WADA добавил, что «те, кто подписал всемирный антидопинговый кодекс, могут действовать против отдельных лиц, только если эти лица подчиняются их правилам». «У нас нет каких-либо оснований утверждать, что Нагорных как (бывший) правительственный чиновник был связан в соответствующее время какими-либо правилами, применяемыми в соответствии с всемирным кодексом. Поэтому ФИФА должна будет оценить ситуацию на основе других норм, отличных от их антидопинговых правил», — заключил Риди.

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Риди также обратил внимание на то, что WADA старается разрешить эту ситуацию, добавив в проект кодекса на 2021 год условие, которое обяжет правительства требовать от официальных лиц и чиновников, связанных со спортом, согласия действовать в рамках кодекса.

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