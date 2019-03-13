Федор Чалов признан лучшим игроком 19-го тура Российской премьер-лиги
ТАСС, 13 марта. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов признан лучшим футболистом 19-го тура Российской
ТАСС, 13 марта. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов признан лучшим футболистом 19-го тура Российской
9 марта ЦСКА в домашнем матче победил казанский «Рубин» со счетом 3:0. Чалов забил гол и отдал голевую передачу. 20-летний футболист набрал 18 399 голосов (42,88%). Второе место в голосовании занял форвард «Зенита» Сердар Азмун (11 716, 27,31%), третье — защитник «Спартака» Георгий Джикия (5 568, 12,98%).
В текущем сезоне Чалов забил 10 голов и сделал пять результативных передач.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 19 матчей.