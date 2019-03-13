Федор Чалов признан лучшим игроком 19-го тура Российской премьер-лиги

ТАСС, 13 марта. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов признан лучшим футболистом 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам совместного голосования РПЛ, телеканалов «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Об этом в среду сообщает пресс-служба РПЛ.