Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
12.03
Дижон0
ПСЖ4
Футбол. Еврокубки
12.03
Ювентус3
Атлетико0
Футбол. Еврокубки
12.03
Манчестер Сити7
Шальке-040
Футбол. Еврокубки
14.03
Динамо К
Челси
Все события
Фоторепортажи
16Группы поддержки хоккейных команд в Кубке Гагарина
8«Манчестер Сити» разгромил «Шальке» в ЛЧ
12:52 (мск), источник: ТАСС

Федор Чалов признан лучшим игроком 19-го тура Российской премьер-лиги

ТАСС, 13 марта. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов признан лучшим футболистом 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам совместного голосования РПЛ, телеканалов «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Об этом в среду сообщает пресс-служба РПЛ.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

9 марта ЦСКА в домашнем матче победил казанский «Рубин» со счетом 3:0. Чалов забил гол и отдал голевую передачу. 20-летний футболист набрал 18 399 голосов (42,88%). Второе место в голосовании занял форвард «Зенита» Сердар Азмун (11 716, 27,31%), третье — защитник «Спартака» Георгий Джикия (5 568, 12,98%).

В текущем сезоне Чалов забил 10 голов и сделал пять результативных передач.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 19 матчей.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Гостевой комплекс Клоппа, «Барса» против непобедимого «Лиона»
Овечкин набрал 1200-е очко за карьеру в НХЛ
Большая восьмерка: в Кубке Гагарина стартует битва за полуфиналы
Мастер на все руки. Малкин преодолел рубеж в 1000 очков в НХЛ
Дошутилась: почему Медведева отписалась от Туктамышевой
Роналду — о хет-трике в матче ЛЧ: Я просто сделал свою работу
Опубликован список самых популярных спортсменов планеты (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь