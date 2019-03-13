Мусаев: ФК «Краснодар» закрыл для себя тему с решением Игнатьева не продлевать контракт

«Хотелось бы высказаться последний раз и закрыть тему с разговорами вокруг клуба относительно контрактов, — сказал Мусаев. — Дело в том, что у Ивана Игнатьва, который является воспитанником нашего клуба, появились агенты, и он нам решил об этом рассказать, сказав про то, какая у него должна быть зарплата и условия. Это типичная история для России, но не для футбольного клуба “Краснодар”. Мы эту страницу перевернули, думаем только о футболе, эта история нас больше не интересует».