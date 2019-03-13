Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
12.03
Дижон0
ПСЖ4
Футбол. Еврокубки
12.03
Ювентус3
Атлетико0
Футбол. Еврокубки
12.03
Манчестер Сити7
Шальке-040
Футбол. Еврокубки
14.03
Динамо К
Челси
Все события
Фоторепортажи
28«Динамо» — «Спартак»: фаны против Глушакова, Джикия — герой
21Самые стильные футбольные тренеры
13:34 (мск), источник: ТАСС

Мусаев: ФК «Краснодар» закрыл для себя тему с решением Игнатьева не продлевать контракт

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. «Краснодар» больше не интересует история с решением нападающего Ивана Игнатьева не принимать предложение футбольного клуба о новом контракте. Об этом в среду на пресс-конференции рассказал старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» две недели назад предложил новый пятилетний контракт 20-летнему воспитаннику местной академии Игнатьеву.

Читайте также
Игнатьев рассказал, почему не играет за «Краснодар». Дело в контракте

Футболист отказался заключать сделку, после чего был переведен в «Краснодар-2».

«Хотелось бы высказаться последний раз и закрыть тему с разговорами вокруг клуба относительно контрактов, — сказал Мусаев. — Дело в том, что у Ивана Игнатьва, который является воспитанником нашего клуба, появились агенты, и он нам решил об этом рассказать, сказав про то, какая у него должна быть зарплата и условия. Это типичная история для России, но не для футбольного клуба “Краснодар”. Мы эту страницу перевернули, думаем только о футболе, эта история нас больше не интересует».

Действующее соглашение Игнатьева с «Краснодаром» истекает в конце июня 2021 года. В текущем сезоне нападающий сыграл за основную команду 21 матч и забил 6 мячей.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Гостевой комплекс Клоппа, «Барса» против непобедимого «Лиона»
Овечкин набрал 1200-е очко за карьеру в НХЛ
Большая восьмерка: в Кубке Гагарина стартует битва за полуфиналы
Мастер на все руки. Малкин преодолел рубеж в 1000 очков в НХЛ
Дошутилась: почему Медведева отписалась от Туктамышевой
Роналду — о хет-трике в матче ЛЧ: Я просто сделал свою работу
Опубликован список самых популярных спортсменов планеты (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь