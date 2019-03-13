Иван Игнатьев: Мы не вещи, которыми можно просто распоряжаться
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев отреагировал на слова главного тренера команды Мурада Мусаева по поводу контракта.
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев отреагировал на слова главного тренера команды Мурада Мусаева по поводу контракта.
«Безусловно, «Краснодар» вложил в нас душу, но мы тоже полностью отдавались на тренировках, прошли не самый легкий путь. То, что мы приехали из
Тут получается двоякая ситуация: то, что они нас вырастили и вложили в нас душу, никто не отрицает. Мы все за это благодарны! Мы тоже отдавали свою душу в каждой тренировке, в каждой игре. Было много непонятных ситуаций, но на поле мы отдавали себя полностью, — сказал Игнатьев.