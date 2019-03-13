Иван Игнатьев: Мы не вещи, которыми можно просто распоряжаться

«Безусловно, «Краснодар» вложил в нас душу, но мы тоже полностью отдавались на тренировках, прошли не самый легкий путь. То, что мы приехали из каких-то маленьких городков, не значит, что мы не имеем каких-то своих прав. С нами нельзя поступать как со своими подчиненными. Мы должны высказывать свои мнения, ведь мы не вещи, которыми можно просто распоряжаться.