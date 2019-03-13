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17:00 (мск), источник: Sports.Ru

Иван Игнатьев: Мы не вещи, которыми можно просто распоряжаться

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев отреагировал на слова главного тренера команды Мурада Мусаева по поводу контракта.

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Источник: Sports.Ru

«Безусловно, «Краснодар» вложил в нас душу, но мы тоже полностью отдавались на тренировках, прошли не самый легкий путь. То, что мы приехали из каких-то маленьких городков, не значит, что мы не имеем каких-то своих прав. С нами нельзя поступать как со своими подчиненными. Мы должны высказывать свои мнения, ведь мы не вещи, которыми можно просто распоряжаться.

Тут получается двоякая ситуация: то, что они нас вырастили и вложили в нас душу, никто не отрицает. Мы все за это благодарны! Мы тоже отдавали свою душу в каждой тренировке, в каждой игре. Было много непонятных ситуаций, но на поле мы отдавали себя полностью, — сказал Игнатьев.

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