Российский клуб оказался самым неточным в Европе

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Самым точным клубом Европы оказался английский «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы демонстрируют точность попадания в створ в 48,6 процента случаев. Среди представителей клубов за пределами топ-5 европейских чемпионатов (высших лиг Испании, Англии, Италии, Германии, Франции) лидером по данному показателю является голландский «Аякс» (50,4 процента).

В антирейтинге первое место среди клубов топ-5 занимает итальянский «Кальяри» с 28,9 процента попаданий. Среди остальных команд Европы худшим оказался представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов». Самарцы лишь в четверти случаев попадают по воротам соперников.

Примечательно, что по этому показателю российский клуб опережает аутсайдер болгарского чемпионата «Верея», который нанес всего 120 ударов по воротам соперников (у «Крыльев» 214 ударов) при точности в 30 процентов.