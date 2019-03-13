«На экране медведь. Показывай повтор!»: как готовят видеоарбитров в России

Источник: Спорт-Экспресс

На столичном стадионе «Янтарь» судьи продолжают подготовку к внедрению видеоарбитров (ВАР) в российском футболе. Рефери отрабатывали использование технологии в различных эпизодах, в которых моделировались игровые ситуации. Тренировка проходила в интенсивном темпе, а количество падений в штрафной (как после фолов, так и симуляций), моментов с игрой рукой в штрафной площади и голов на грани офсайда зашкаливало. Условия для обучения — лучше не придумаешь. Если бы не низкая температура. Впрочем, все участники тренировочных занятий были одеты по погоде.

Интерес к ВАР был неподдельным. Даже судьи-помощники поначалу покидали «пост», чтобы лично посмотреть, как действует вся система. Их быстро одернули, напомнив, что с технологией напрямую должны работать только главные. Не обходилось без технических накладок. Так, в одном из моментов возникла заминка с показом повтора на экране — «Вась, показывай… У меня медведь», — сказал Сергей Лапочкин. Пауза продлилась недолго — и вот, очередной спорный эпизод уже на экране.

Впрочем, не всем было дело до того, как работает ВАР. Вокруг стадиона спокойно прогуливался молодой отец с коляской. В нескольких метрах от него группа пенсионеров занималась скандинавской ходьбой. Дождавшись прихода инструктора, они стали разминаться, взяв лыжные палки в руки. Выглядела их тренировка очень бодро.

Интенсивность работы судей оправдана. До конца сезона в России планируется провести девять матчей с использованием видеоповторов — полуфиналы (первые матчи состоятся 3 и 4 апреля) и финал Кубка России, а также стыковые матчи за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне. На данном этапе видеоассистенты будут работать не из специализированного центра, который по плану создадут в Москве, а из мобильного центра. Им на деле оказывается неприметный белый минивэн, припаркованный рядом со стадионом.

Пока судьи продолжали осваивать взаимодействие с ВАР, о внедрении новой технологии журналистам рассказал глава проекта Леонид Калошин. Разговор получился обстоятельным. Вот его ключевые высказывания.

— От кого зависит внедрение ВАР?

— Окончательное решение о том, сможем ли мы сделать это или нет, будет зависеть от ФИФА и ИФАБ (Международного совета футбольных ассоциаций). Речь не о том, разрешат ли нам провести все запланированные матчи. ИФАБ будет оценивать заявку на каждую конкретную игру. Чтобы матчи прошли, нужна подготовка и технологических нюансов, и телевидения, и ассистентов. Также нужно время. К сожалению, его у нас очень мало. Мы делаем все, что от нас зависит.

— Каковы шансы использовать ВАР уже в апреле?

— Чем позже по календарю матч, тем выше вероятность получения разрешения. Огромный объем работы нужно сделать не только с точки зрения подготовки видеоассистентов, но и организационных аспектов. Временной фактор никуда не деть. Что касается ближайших матчей полуфинала Кубка России, пока шансы 50 на 50.

— Что может помешать использованию ВАР в апреле?

— Теоретически проблемы могут возникнуть какие угодно. Что-то связанное с видеоассистентами, что-то — с реплей-операторами, что-то — с технологическим провайдером. Может быть что-либо не так с телевидением, с инфраструктурой стадионов.

— Готовы ли стадионы к работе с ВАР?

— Качество арен — весомый нюанс, но он решаемый. Если всерьез этим заняться и не затягивать, все возможно. То, что беспокоит применительно к матчам этого сезона — у нас мало времени. Так получилось. Финансирование и контракты были подписаны 1 декабря. С этого момента мы начали интенсивную подготовку.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/68d32759-f2a5-48af-9a22-51d9a2271666" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1260204" target="_blank">В российском футболе будет внедрена система повторов VAR</a> Во время загрузки произошла ошибка.

— Будет ли создан ВАР-центр?

— Желательно, чтобы это было централизованный метод — какой-то ВАР-центр в Москве. Где, пока непонятно. Для этого нужно окончательное решение — да или нет. Нужны стратегия, финансирование и контракты. Только после этого можно о чем-то говорить. С точки зрения следующего сезона преждевременно говорить о деталях и нюансах.

— Сколько судей проходят подготовку для работы в качестве ВАР?

— Изначально я начинал работу с 16, но так как у нас не больше девяти матчей в этом сезоне, такое количество судей мне не нужно. Соответственно, сейчас у нас осталось шесть человек в качестве ВАР и АВАР (ассистент видеоарбитра. — Прим. «СЭ»). В принципе, нам надо, если мы говорим о девяти матчах, не более шести ВАР и шести судей.

— Возможна ли публикация переговоров судьи и ВАР?