«На экране медведь. Показывай повтор!»: как готовят видеоарбитров в России
Вчера в Москве прошла тренировка судей
Вчера в Москве прошла тренировка судей
На столичном стадионе «Янтарь» судьи продолжают подготовку к внедрению видеоарбитров (ВАР) в российском футболе. Рефери отрабатывали использование технологии в различных эпизодах, в которых моделировались игровые ситуации. Тренировка проходила в интенсивном темпе, а количество падений в штрафной (как после фолов, так и симуляций), моментов с игрой рукой в штрафной площади и голов на грани офсайда зашкаливало. Условия для обучения — лучше не придумаешь. Если бы не низкая температура. Впрочем, все участники тренировочных занятий были одеты по погоде.
Интерес к ВАР был неподдельным. Даже
Впрочем, не всем было дело до того, как работает ВАР. Вокруг стадиона спокойно прогуливался молодой отец с коляской. В нескольких метрах от него группа пенсионеров занималась скандинавской ходьбой. Дождавшись прихода инструктора, они стали разминаться, взяв лыжные палки в руки. Выглядела их тренировка очень бодро.
Интенсивность работы судей оправдана. До конца сезона в России планируется провести девять матчей с использованием видеоповторов — полуфиналы (первые матчи состоятся 3 и 4 апреля) и финал Кубка России, а также стыковые матчи за право сыграть в
Пока судьи продолжали осваивать взаимодействие с ВАР, о внедрении новой технологии журналистам рассказал глава проекта Леонид Калошин. Разговор получился обстоятельным. Вот его ключевые высказывания.
— От кого зависит внедрение ВАР?
— Окончательное решение о том, сможем ли мы сделать это или нет, будет зависеть от ФИФА и ИФАБ (Международного совета футбольных ассоциаций). Речь не о том, разрешат ли нам провести все запланированные матчи. ИФАБ будет оценивать заявку на каждую конкретную игру. Чтобы матчи прошли, нужна подготовка и технологических нюансов, и телевидения, и ассистентов. Также нужно время. К сожалению, его у нас очень мало. Мы делаем все, что от нас зависит.
— Каковы шансы использовать ВАР уже в апреле?
— Чем позже по календарю матч, тем выше вероятность получения разрешения. Огромный объем работы нужно сделать не только с точки зрения подготовки видеоассистентов, но и организационных аспектов. Временной фактор никуда не деть. Что касается ближайших матчей полуфинала Кубка России, пока шансы 50 на 50.
— Что может помешать использованию ВАР в апреле?
— Теоретически проблемы могут возникнуть какие угодно.
— Готовы ли стадионы к работе с ВАР?
— Качество арен — весомый нюанс, но он решаемый. Если всерьез этим заняться и не затягивать, все возможно. То, что беспокоит применительно к матчам этого сезона — у нас мало времени. Так получилось. Финансирование и контракты были подписаны 1 декабря. С этого момента мы начали интенсивную подготовку.
— Будет ли создан
— Желательно, чтобы это было централизованный метод —
— Сколько судей проходят подготовку для работы в качестве ВАР?
— Изначально я начинал работу с 16, но так как у нас не больше девяти матчей в этом сезоне, такое количество судей мне не нужно. Соответственно, сейчас у нас осталось шесть человек в качестве ВАР и АВАР (ассистент видеоарбитра. — Прим. «СЭ»). В принципе, нам надо, если мы говорим о девяти матчах, не более шести ВАР и шести судей.
— Возможна ли публикация переговоров судьи и ВАР?
— Показателен пример Голландии, где практически после каждого тура выкладывают минимум по одному клипу на