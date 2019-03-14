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15:02 (мск), источник: ТАСС

Александр Медведев обсудил с Бартомеу перспективы сотрудничества «Зенита» и «Барселоны»

ТАСС, 14 марта. Президент российского «Зенита» Александр Медведев встретился с президентом испанской «Барселоны» Хосепом Бартомеу и обсудил перспективы сотрудничества футбольных клубов. Об этом в четверг сообщает пресс-служба «Зенита».

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Источник: РИА "Новости"

Медведев посетил «Барселону» с рабочим визитом. На встрече с Бартомеу были обсуждены вопросы развития клубной инфраструктуры и академии. Также Медведев посетил «Камп Ноу», включая центр инноваций, музей и магазин. Президент «Зенита» ознакомился с билетной программой «Барселоны» и системой продажи абонементов.

«Президенты договорились о форматах обмена опытом и практического взаимодействия по широкому кругу вопросов», — отмечается в сообщении «Зенита».

По окончании встречи Медведев отправился в Вильярреаль, где в четверг состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом». Первый матч прошел неделю назад в Санкт-Петербурге и завершился победой испанцев со счетом 3:1.

Лига Европы 2018/20191/8 финала, 14.03.2019, 23:00

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