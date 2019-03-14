Александр Медведев обсудил с Бартомеу перспективы сотрудничества «Зенита» и «Барселоны»

Источник: РИА "Новости"

Медведев посетил «Барселону» с рабочим визитом. На встрече с Бартомеу были обсуждены вопросы развития клубной инфраструктуры и академии. Также Медведев посетил «Камп Ноу», включая центр инноваций, музей и магазин. Президент «Зенита» ознакомился с билетной программой «Барселоны» и системой продажи абонементов.

«Президенты договорились о форматах обмена опытом и практического взаимодействия по широкому кругу вопросов», — отмечается в сообщении «Зенита».