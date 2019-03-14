КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 200 тыс. рублей по итогам матча с «Динамо»

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Матч прошел 10 марта на «Арене-Химки» и завершился победой «Спартака» со счетом 1:0.

«За оскорбительный баннер в адрес Дениса Глушакова принято решение оштрафовать “Спартак” на 50 тыс. рублей. Также в рапорте было отмечено, что болельщик “Спартака” сжег шарф “Динамо”, поэтому за разжигание ненависти наложен штраф в размере 50 тыс. рублей. Помимо этого, болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, за что клубы штрафуются на 100 тыс. рублей каждый», — заявил Григорьянц.