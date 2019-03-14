КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 200 тыс. рублей по итогам матча с «Динамо»
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/.
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/.
Матч прошел 10 марта на «Арене-Химки» и завершился победой «Спартака» со счетом 1:0.
«За оскорбительный баннер в адрес Дениса Глушакова принято решение оштрафовать “Спартак” на 50 тыс. рублей. Также в рапорте было отмечено, что болельщик “Спартака” сжег шарф “Динамо”, поэтому за разжигание ненависти наложен штраф в размере 50 тыс. рублей. Помимо этого, болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, за что клубы штрафуются на 100 тыс. рублей каждый», — заявил Григорьянц.
«Что касается шести белых баннеров на трибуне болельщиков “Спартака”, то мы не будем штрафовать клуб, потому что их размер, 1,5×2 м, не надо было согласовывать», — добавил он.
|Дмитрий Хохлов
|Олег Кононов
|Георгий Джикия(Мендеш Андраде Зе Луиш)
|16′
|1
|Антон Шунин
|57
|Александр Селихов
|3
|Себастьян Хольмен
|92
|Николай Рассказов
|24
|Роман Евгеньев
84′
|6
|Айртон
69′
|44
|Тони Шуньич
|14
|Георгий Джикия
76′
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|29
|Илья Кутепов
|48
|Евгений Луценко
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
83′
|5
|Абдул Азиз Тетте
|7
|Аяз Гулиев
56′
|27
|Самба Соу
15′
|47
|Роман Зобнин
|25
|Алексей Козлов
65′
|37
|Георгий Мелкадзе
52′
|2
|Григорий Морозов
|12
|де Соуза Луиз Адриану
80′
|34
|Константин Рауш
70′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
90′
|7
|Евгений Марков
|27
|Александр Ломовицкий
|10
|Федор Черных
45′
|94
|Софьян Ханни
83′
|9
|Мигел Кардозу
|88
|Александр Ташаев
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)