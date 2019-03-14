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15:06 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 200 тыс. рублей по итогам матча с «Динамо»

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 200 тыс. рублей по итогам матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо». Об этом в четверг рассказал журналистам глава комитета Артур Григорьянц.

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Матч прошел 10 марта на «Арене-Химки» и завершился победой «Спартака» со счетом 1:0.

«За оскорбительный баннер в адрес Дениса Глушакова принято решение оштрафовать “Спартак” на 50 тыс. рублей. Также в рапорте было отмечено, что болельщик “Спартака” сжег шарф “Динамо”, поэтому за разжигание ненависти наложен штраф в размере 50 тыс. рублей. Помимо этого, болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, за что клубы штрафуются на 100 тыс. рублей каждый», — заявил Григорьянц.

«Что касается шести белых баннеров на трибуне болельщиков “Спартака”, то мы не будем штрафовать клуб, потому что их размер, 1,5×2 м, не надо было согласовывать», — добавил он.

Динамо
0:1
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 1910.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Химки, 14674 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий ХохловОлег Кононов
Голы
Георгий Джикия(Мендеш Андраде Зе Луиш)16′
Составы команд
1Антон Шунин
57Александр Селихов
3Себастьян Хольмен
92Николай Рассказов
24Роман Евгеньев
84′
6Айртон
69′
44Тони Шуньич
14Георгий Джикия
76′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
29Илья Кутепов
48Евгений Луценко
9Мендеш Андраде Зе Луиш
83′
5Абдул Азиз Тетте
7Аяз Гулиев
56′
27Самба Соу
15′
47Роман Зобнин
25Алексей Козлов
65′
37Георгий Мелкадзе
52′
2Григорий Морозов
12де Соуза Луиз Адриану
80′
34Константин Рауш
70′
25Лоренсо Мельгарехо
90′
7Евгений Марков
27Александр Ломовицкий
10Федор Черных
45′
94Софьян Ханни
83′
9Мигел Кардозу
88Александр Ташаев
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
7Удары (всего)8
2Удары в створ4
1Штанги, перекладины0
9Угловые6
11Фолы13
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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