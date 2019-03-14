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15:11 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» оштрафован на 70 тыс. рублей за поведение болельщиков на матче с «Уфой»

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал санкт-петербургский «Зенит» за поведение болельщиков на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы». Об этом журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

Матч прошел 10 марта на «Газпром-Арене» и завершился победой «Зенита» со счетом 2:1.

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«В матче “Зенит” — “Уфа” болельщики “Зенита” скандировали оскорбительные выражения, за что петербургский клуб оштрафован на 70 тыс. рублей. В матче “Анжи” — “Локомотив” (0:2) болельщики махачкалинской команды зажгли семь файеров, четыре дымовые шашки, четыре петарды и два стробоскопа, клуб оштрафован на 125 тыс. рублей. Что касается матча “Краснодар” — “Оренбург” (2:2), команда гостей опоздала с прибытием на игру на 10 минут, что повлекло за собой штраф в размере 10 тыс. рублей. По итогам игры “Ахмат” — “Урал” (1:1) главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов оштрафован на 30 тыс. рублей за то, что покидал пределы технической зоны», — заявил Григорьянц.

Помимо этого, по словам Григорьянца, во время матча «Крылья Советов» — «Енисей» (4:0) диктор стадиона в Самаре призывал поддержать команду хозяев, за что самарский клуб наказан штрафом в размере 10 тыс. рублей. В игре «Ростов» — «Арсенал» (0:0) старший тренер ростовской команды Виталий Кафанов покидал пределы технической зоны, он же вышел на поле во время остановки игры уже в компенсированное время. Сам Кафанов лично оштрафован на 30 тыс. рублей, а за появление на поле посторонних лиц клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.

Зенит
2:1
Первый тайм: 2:1
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 1910.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 42464 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакДмитрий Кириченко
Голы
Сердар Азмун(Эмилиано Ариэль Ригони)30′
Кэтэлин Карп(Дмитрий Сысуев)25′
Эмилиано Ариэль Ригони(Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий)34′
Составы команд
99Андрей Лунев
31Александр Беленов
19Игорь Смольников
33Александр Сухов
18Юрий Жирков
5Боян Йокич
6Бранислав Иванович
3Павел Аликин
44Ярослав Ракицкий
27Йонуц Неделчару
7Сердар Азмун
8Кэтэлин Карп
25Вильмар Барриос
29Оливье Тилль
24Эмилиано Ариэль Ригони
44Силвестр Игбун
67′
14Далер Кузяев
86′
15Александр Пуцко
78′
17Олег Шатов
57Вячеслав Кротов
16Кристиан Нобоа
60′
7Дмитрий Сысуев
67′
27Магомед Оздоев
77Азер Алиев
22Артем Дзюба
78′
11Ловро Бизяк
16′57′
11Себастьян Дриусси
32Андрес Вомбергар
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
6Голевые моменты2
14Удары (всего)8
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
6Фолы14
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяИлья Елеференко(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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