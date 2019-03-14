«Зенит» оштрафован на 70 тыс. рублей за поведение болельщиков на матче с «Уфой»
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/.
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/.
Матч прошел 10 марта на «Газпром-Арене» и завершился победой «Зенита» со счетом 2:1.
«В матче “Зенит” — “Уфа” болельщики “Зенита” скандировали оскорбительные выражения, за что петербургский клуб оштрафован на 70 тыс. рублей. В матче “Анжи” — “Локомотив” (0:2) болельщики махачкалинской команды зажгли семь файеров, четыре дымовые шашки, четыре петарды и два стробоскопа, клуб оштрафован на 125 тыс. рублей. Что касается матча “Краснодар” — “Оренбург” (2:2), команда гостей опоздала с прибытием на игру на 10 минут, что повлекло за собой штраф в размере 10 тыс. рублей. По итогам игры “Ахмат” — “Урал” (1:1) главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов оштрафован на 30 тыс. рублей за то, что покидал пределы технической зоны», — заявил Григорьянц.
Помимо этого, по словам Григорьянца, во время матча «Крылья Советов» — «Енисей» (4:0) диктор стадиона в Самаре призывал поддержать команду хозяев, за что самарский клуб наказан штрафом в размере 10 тыс. рублей. В игре «Ростов» — «Арсенал» (0:0) старший тренер ростовской команды Виталий Кафанов покидал пределы технической зоны, он же вышел на поле во время остановки игры уже в компенсированное время. Сам Кафанов лично оштрафован на 30 тыс. рублей, а за появление на поле посторонних лиц клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.
|Сергей Семак
|Дмитрий Кириченко
|Сердар Азмун(Эмилиано Ариэль Ригони)
|30′
|Кэтэлин Карп(Дмитрий Сысуев)
|25′
|Эмилиано Ариэль Ригони(Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий)
|34′
|99
|Андрей Лунев
|31
|Александр Беленов
|19
|Игорь Смольников
|33
|Александр Сухов
|18
|Юрий Жирков
|5
|Боян Йокич
|6
|Бранислав Иванович
|3
|Павел Аликин
|44
|Ярослав Ракицкий
|27
|Йонуц Неделчару
|7
|Сердар Азмун
|8
|Кэтэлин Карп
|25
|Вильмар Барриос
|29
|Оливье Тилль
|24
|Эмилиано Ариэль Ригони
|44
|Силвестр Игбун
67′
|14
|Далер Кузяев
86′
|15
|Александр Пуцко
78′
|17
|Олег Шатов
|57
|Вячеслав Кротов
|16
|Кристиан Нобоа
60′
|7
|Дмитрий Сысуев
67′
|27
|Магомед Оздоев
|77
|Азер Алиев
|22
|Артем Дзюба
78′
|11
|Ловро Бизяк
16′57′
|11
|Себастьян Дриусси
|32
|Андрес Вомбергар
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|14
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|6
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Илья Елеференко(Россия, Москва)