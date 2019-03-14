«Зенит» оштрафован на 70 тыс. рублей за поведение болельщиков на матче с «Уфой»

Источник: РИА "Новости"

Матч прошел 10 марта на «Газпром-Арене» и завершился победой «Зенита» со счетом 2:1.

«В матче “Зенит” — “Уфа” болельщики “Зенита” скандировали оскорбительные выражения, за что петербургский клуб оштрафован на 70 тыс. рублей. В матче “Анжи” — “Локомотив” (0:2) болельщики махачкалинской команды зажгли семь файеров, четыре дымовые шашки, четыре петарды и два стробоскопа, клуб оштрафован на 125 тыс. рублей. Что касается матча “Краснодар” — “Оренбург” (2:2), команда гостей опоздала с прибытием на игру на 10 минут, что повлекло за собой штраф в размере 10 тыс. рублей. По итогам игры “Ахмат” — “Урал” (1:1) главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов оштрафован на 30 тыс. рублей за то, что покидал пределы технической зоны», — заявил Григорьянц.