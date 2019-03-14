«Зенит» намерен войти в реестр кредиторов признанного банкротом «Тосно»

Согласно информации суда, заявления зарегистрированы 13 марта.
Еще одно заявление от «Зенита» о вступлении в реестр требований кредиторов также поступило в суд 11 марта. По данным суда, данное заявление подано от юридического лица «Зенита», зарегистрированного на улице Аккуратова, 7Б в
Кроме того, согласно материалам суда, 12 марта заявление о вступлении в реестр требований кредиторов «Тосно» в суд подал также футболист Рустам Мухаметшин, который выступал за клуб с 2015 по 2018 год. Сейчас Мухаметшин выступает за «Мордовию».
Как сообщалось ранее, с «Тосно» связано несколько исков, которые рассматривались в арбитражном суде Санкт- Петербурга и Ленинградской области. В частности, первый иск о банкротстве клуба, который команда подала самостоятельно, был отклонен судом.
С командой также судятся кредиторы, в частности, стадион «Петровский», где клуб проводил домашние матчи в 2017—2018 годах, взыскал с команды 12,9 млн рублей.
Кроме того, на клуб также подали в суд охранная организация «Стаф-Альянс», которая требовала с команды около 3 млн рублей.
С клуба также удалось взыскать 16,4 млн рублей в пользу компании «Транстур Тревел Норд», 820 тыс. рублей — в пользу фирмы «Вижен Сервис», порядка 400 тыс. рублей — в пользу компании «Персональное дело». Спорткомплекс «NOVA Арена», где проводились тренировки, также смог отсудить у клуба более 700 тыс. рублей.
Второй иск к команде еще в прошлом году подавал «Оздоровительный комплекс «Бор» управделами президента РФ, по нему с команды за медицинские услуги взыскали около 700 тыс. рублей.
Также с клуба через суд взыскала 360 тыс. рублей компания «Легал Патент». Удалось добиться взыскания денег с команды и компании «Интерсервис» — она взыскала с клуба в суде порядка 4 млн рублей. Общий долг клуба составляет более 500 млн рублей.