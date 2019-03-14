Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо К
Челси
Футбол. Еврокубки
20:55
Зальцбург
Наполи
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Валенсия
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Севилья
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Зенит
Все события
Фоторепортажи
10«Барселона» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов
21Самые стильные футбольные тренеры
15:18 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» намерен войти в реестр кредиторов признанного банкротом «Тосно»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» подал в Арбитражный суд Санкт- Петербурга и Ленинградской области два заявления о включении его в реестр кредиторов клуба «Тосно» из Ленинградской области, признанного в декабре 2018 года банкротом. Об этом говорится в материалах суда.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Согласно информации суда, заявления зарегистрированы 13 марта.

Еще одно заявление от «Зенита» о вступлении в реестр требований кредиторов также поступило в суд 11 марта. По данным суда, данное заявление подано от юридического лица «Зенита», зарегистрированного на улице Аккуратова, 7Б в Санкт-Петербурге, где находится тренировочная база клуба. Сумма требований петербургской команды к «Тосно» не уточняется.

Кроме того, согласно материалам суда, 12 марта заявление о вступлении в реестр требований кредиторов «Тосно» в суд подал также футболист Рустам Мухаметшин, который выступал за клуб с 2015 по 2018 год. Сейчас Мухаметшин выступает за «Мордовию».

Читайте также
«Сняться с чемпионата “Анжи” никто не даст»: гендиректор «Тосно» — о работе в умирающем клубе

Иски к «Тосно»

Как сообщалось ранее, с «Тосно» связано несколько исков, которые рассматривались в арбитражном суде Санкт- Петербурга и Ленинградской области. В частности, первый иск о банкротстве клуба, который команда подала самостоятельно, был отклонен судом.

С командой также судятся кредиторы, в частности, стадион «Петровский», где клуб проводил домашние матчи в 2017—2018 годах, взыскал с команды 12,9 млн рублей.

Кроме того, на клуб также подали в суд охранная организация «Стаф-Альянс», которая требовала с команды около 3 млн рублей. Из-за нарушений требований к документации суд оставил дело без движения. Также на клуб подала иск компания «Центр долевого строительства», по которому суд постановил взыскать с ФК «Тосно» порядка 31 млн рублей. Еще один иск на 54 млн рублей был подан фирмой «Ае групп», суд оставил его без рассмотрения.

С клуба также удалось взыскать 16,4 млн рублей в пользу компании «Транстур Тревел Норд», 820 тыс. рублей — в пользу фирмы «Вижен Сервис», порядка 400 тыс. рублей — в пользу компании «Персональное дело». Спорткомплекс «NOVA Арена», где проводились тренировки, также смог отсудить у клуба более 700 тыс. рублей.

С клубом также судятся учреждения здравоохранения Управления делами президента РФ, в частности, «Консультативно-диагностический центр с поликлиникой» требует с команды около 1,5 млн рублей за медицинские услуги, решение по данному иску пока не вынесено.

Второй иск к команде еще в прошлом году подавал «Оздоровительный комплекс «Бор» управделами президента РФ, по нему с команды за медицинские услуги взыскали около 700 тыс. рублей.

Также с клуба через суд взыскала 360 тыс. рублей компания «Легал Патент». Удалось добиться взыскания денег с команды и компании «Интерсервис» — она взыскала с клуба в суде порядка 4 млн рублей. Общий долг клуба составляет более 500 млн рублей.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Нужны победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за 1/4 финала ЛЕ
Клановые войны. Российский биатлон готовится к революции
Падение за падением: почему Загитова выбрала «Кармен»
Олимпийский чемпион по теннису подозревается в сдаче матчей
«Неудержимый гений»: как Месси затмил Роналду
Президенты клубов обсудили сотрудничество «Зенита» и «Барселоны»
Российские шахматистки выиграли серебро на командном ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь