«Зенит» намерен войти в реестр кредиторов признанного банкротом «Тосно»

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Согласно информации суда, заявления зарегистрированы 13 марта.

Еще одно заявление от «Зенита» о вступлении в реестр требований кредиторов также поступило в суд 11 марта. По данным суда, данное заявление подано от юридического лица «Зенита», зарегистрированного на улице Аккуратова, 7Б в Санкт-Петербурге, где находится тренировочная база клуба. Сумма требований петербургской команды к «Тосно» не уточняется.

Кроме того, согласно материалам суда, 12 марта заявление о вступлении в реестр требований кредиторов «Тосно» в суд подал также футболист Рустам Мухаметшин, который выступал за клуб с 2015 по 2018 год. Сейчас Мухаметшин выступает за «Мордовию».

Иски к «Тосно»

Как сообщалось ранее, с «Тосно» связано несколько исков, которые рассматривались в арбитражном суде Санкт- Петербурга и Ленинградской области. В частности, первый иск о банкротстве клуба, который команда подала самостоятельно, был отклонен судом.

С командой также судятся кредиторы, в частности, стадион «Петровский», где клуб проводил домашние матчи в 2017—2018 годах, взыскал с команды 12,9 млн рублей.

Кроме того, на клуб также подали в суд охранная организация «Стаф-Альянс», которая требовала с команды около 3 млн рублей. Из-за нарушений требований к документации суд оставил дело без движения. Также на клуб подала иск компания «Центр долевого строительства», по которому суд постановил взыскать с ФК «Тосно» порядка 31 млн рублей. Еще один иск на 54 млн рублей был подан фирмой «Ае групп», суд оставил его без рассмотрения.

С клуба также удалось взыскать 16,4 млн рублей в пользу компании «Транстур Тревел Норд», 820 тыс. рублей — в пользу фирмы «Вижен Сервис», порядка 400 тыс. рублей — в пользу компании «Персональное дело». Спорткомплекс «NOVA Арена», где проводились тренировки, также смог отсудить у клуба более 700 тыс. рублей.

С клубом также судятся учреждения здравоохранения Управления делами президента РФ, в частности, «Консультативно-диагностический центр с поликлиникой» требует с команды около 1,5 млн рублей за медицинские услуги, решение по данному иску пока не вынесено.

Второй иск к команде еще в прошлом году подавал «Оздоровительный комплекс «Бор» управделами президента РФ, по нему с команды за медицинские услуги взыскали около 700 тыс. рублей.