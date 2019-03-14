CAS рассмотрит апелляцию «Рубина» на дисквалификацию в еврокубках 28 марта

— 28 марта будет слушание в CAS по этому вопросу, — сказал Прокопец. — Клуб обжаловал решение УЕФА, решил идти до конца, несмотря на то, что ему еще надо удержаться в премьер-лиге. Это принципиальная позиция — обжаловать все, что только можно.

— Если не веришь успех, то браться за дело не стоит. Я верю. Считаю, что шансы хорошие. Но нужно понимать, что мы судимся с УЕФА, чья политическая сила больше, чем у кого бы то ни было в мире. Если бы дело рассматривалось против каких-либо других организаций, я бы сказал, что шансы даже очень хорошие. А так — посмотрим. Хорошо, что они вообще есть. (Илья Андреев).