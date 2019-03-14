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17:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

CAS рассмотрит апелляцию «Рубина» на дисквалификацию в еврокубках 28 марта

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию «Рубина» на дисквалификацию в еврокубках 28 марта, сообщил «СЭ» спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы казанского клуба.

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в октябре 2018 года отстранил «Рубин» от участия в еврокубковых турнирах, если команда отберется в один из них в течение сезонов-2019/20 и 2020/21. Причина — нарушение казанским клубом правил финансового fair play.

— 28 марта будет слушание в CAS по этому вопросу, — сказал Прокопец. — Клуб обжаловал решение УЕФА, решил идти до конца, несмотря на то, что ему еще надо удержаться в премьер-лиге. Это принципиальная позиция — обжаловать все, что только можно.

— Каковы шансы на успех?

— Если не веришь успех, то браться за дело не стоит. Я верю. Считаю, что шансы хорошие. Но нужно понимать, что мы судимся с УЕФА, чья политическая сила больше, чем у кого бы то ни было в мире. Если бы дело рассматривалось против каких-либо других организаций, я бы сказал, что шансы даже очень хорошие. А так — посмотрим. Хорошо, что они вообще есть. (Илья Андреев).

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