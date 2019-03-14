Фернандеш — мрачнее тучи. Баринов — вне игры? Как «Локо» готовится к «Краснодару»

Источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив», одержав победу над «Анжи», получил два выходных, после чего начал готовиться к одной из ключевых для себя игр весенней части чемпионата — против «Краснодара». Не все из игроков «Локо» подходят к ней в полной боевой готовности — так, Дмитрий Тарасов и Дмитрий Баринов в четверг работали по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевта. Как пояснили в пресс-службе железнодорожников, поводов для паники, скорее всего, нет — например, у молодого хавбека проведшего против махачкалинцев все 90 минут есть небольшие мышечные проблемы, дискомфорт. Не более того.

Пока два Дмитрия перепасовывались между собой, остальная команда приступила к тренировке. С поля то и дело слышался смех. А вот Юрий Семин, наоборот, то и дело указывал игрокам на недочеты, призывая активнее перемещаться по полю.

Когда занятие подошло к концу и многие из футболистов уже отправились в раздевалки, группа игроков, среди которых были Алексей и Антон Миранчуки, остались потренировать Никиту Медведева. Рекордсмен чемпионатов России по сухим минутам подряд показал, что находится в хорошей форме. Несколько раз он здорово справился с ударами партнером со редней дистанции. Особенно ему удался сэйв из левой девятки.

Мануэл Фернандеш, чей контракт с «Локомотивом» истекает этим летом, выглядел мрачнее тучи. Домой португалец, из-за травмы в этом году еще не попадавший в заявку «Локо», уезжал на минивэне, в который уселся с угрюмым выражением лица.

«Несерьезных соперников не бывает».

С журналистами Семин общался еще до начала тренировки, поэтому основные вопросы к тренеру-чемпиону касались не здоровья Баринова и Тарасова, а предстоящей игры с «Краснодаром».

— Соперники все время серьезные, несерьезных не бывает, — резонно отметил он. — Готовимся в обычном режиме. Хорошо, что у нас на базе поле в хорошем состоянии. Сегодня «Краснодар» играет, получим еще определенную информацию по этой команде (вечером «быки» дома проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией». — Прим. «СЭ»). А так, конечно, соперник серьезный. Эта команда, на мой взгляд, играет в хороший, интересный футбол. Находятся в хороших физических кондициях.

— Много ли пищи для размышлений даст матч «Краснодара» с «Валенсией»?

— Мы хорошо знаем их, так же как и они нас. Никаких особенных неожиданностей не будет. Они могут быть только по каким-то травмам.

— Смолов забил «Анжи» и отдал голевую передачу, получил вызов в сборную. Впереди матч против его бывшей команды. Все идет к тому, что он будет в стартовом составе?

— Мы надеемся, впереди еще два тренировочных дня. Он хорошо провел матч с «Анжи», был результативен. Что и требуется от нападающего. Все время идет конкуренция — у нас на этой позиции может сыграть и Фарфан, и Эдер, и Федор. Пусть они и конкурируют. На мой взгляд, у Смолова после матча с «Анжи» много оснований сыграть против «Краснодара».

«Нам позарез нужны эти три очка»

О важности матча с «Краснодаром» после тренировки говорил и Антон Миранчук. Хавбеку пришлись не по душе вопросы о том, что их сопернику предстоит играть через два дня на третий.

— Мы отталкиваемся от себя, — сказал Миранчук. — Будет интересный матч. Нам позарез нужны эти три очка, поэтому будем стараться показать свою лучшую игру.

— Настрой продлить серию «Краснодара» без побед до 10 матчей? Устроить ему юбилей.

— Было бы актуально (смеется).

— Вы в Лиге чемпионов играли через два дня на третий. Как думаете, «Краснодару» в этом плане будет тяжело?

— Я и вы здесь — чтобы говорить о «Локомотиве». Про «Краснодар» можете у них спросить, насколько они будут физически готовы и какая у них будет мотивация.

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