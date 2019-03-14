Дмитрий Аленичев: Знаю, что за обращением болельщиков к губернатору края стоит руководитель «Енисея» Рубцов

Источник: Спорт-Экспресс

Во вторник, 12 марта на странице болельщиков «Енисея» в соцсети ВКонтакте было опубликовано обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой уволить главного тренера команды Дмитрия Аленичева. В заявлении говорится:

— Мы, фанаты красноярского футбольного «Енисея», обращаемся к Вам с одной единственной просьбой — не убивать до конца нашу мечту. Десятки лет мы ждали выхода родного клуба в премьер-лигу. Десятки лет ходили на стадион, даже когда команда барахталась во втором дивизионе и играла с соперниками из зоны «Восток».



Этот сезон для Красноярска исторический. И в начале мы все надеялись на успешное выступление команды. Но, как видим, шансов на сохранение прописки в премьер-лиге все меньше.



Мы видим в этом вину исключительно тренерского штаба, который не управляет и абсолютно не занимается командой. Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы. За все время работы в Красноярске они не провели ни одного мастер-класса для детей, зато постоянно бывают замеченными в барах города с кружками пива.



Это не голословные обвинения. Мы все видим, как играет команда. Как выпадают из нее некоторые игроки. Формирование состава — прерогатива тренера, результат — показатель его работы и ответственность. Просим Вас, как учредителя клуба, отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева. Это единственный шанс встряхнуть команду и за 11 туров до конца чемпионата выправить положение, чтобы остаться в премьер-лиге.



Александр Викторович, в прошлом году Вы вместе с нами в переполненном манеже радовались уверенной победе над «Анжи» в первом стыковом матче, Вы вместе с командой оказали поддержку в ответном матче на выезде, Вы — первый и на данный момент единственный губернатор, при котором впервые в истории Красноярского края футбольная команда вышла в элитный футбольный дивизион. Только в Ваших силах вершить эту историю дальше…

Аленичев резко отреагировал на эту публикацию в разговоре с корреспондентом «СЭ».

— Прекрасно пониманию истинные причины появления обращения, полного упреков мне лично и старшему тренеру Титову, — сказал Аленичев. — В курсе того, что за заявлением болельщиков стоит заказ руководителя клуба господина Рубцова, а его текст написал спортивный директор «Енисея» Денис Петровский — кстати, в прошлом журналист. Все это вписывается в политику этих функционеров в последнее время. Вначале устраивается провокация с якобы «пьяным» вождением — обнаружен факт явной фальсификации документов по делу сотрудниками ГИБДД, мои адвокаты в курсе этого, скоро предстоит новое разбирательство в суде и его итоги я намерен предать полной огласке. До этого вышло странное интервью нападающего Артура Малояна с критикой в наш адрес, хотя сам форвард в тот момент уже выступал в аренде в «Тюмени». Потом мой штаб отстранили от руководства командой перед гостевым матчем с «Анжи» — тогда в ситуацию оперативно вмешался губернатор Красноярского края Александр Викторович Усс, который в жесткой форме довел до Рубцова и регионального министра спорта Алексеева, что «Енисей» продолжит тренировать Аленичев и его ассистенты.

Но теперь следует новый виток — история с просьбой об отставке, снова звучат ничем не обоснованные обвинения в пьянстве, на которые не обращать внимания, конечно, не могу… Вместо того, чтобы консолидировать усилия в непростой турнирной ситуации, выполнять свои прямые обязанности и поддерживать коллектив, ряд руководителей занимается такими вещами. Мне это непонятно и неприятно. Да просто дикость.

— Обращение адресовано губернатору Красноярского края, — продолжает Аленичев. — Замечу, что у меня установилось полное взаимопонимание с Александром Викторовичем: мы в любой момент можем связаться и обсудить любые проблемы, касающиеся «Енисея» и моего будущего в команде. А прошлогодний урок с «Анжи» Рубцову, его окружению и одному из футболистов, настроенному против нас, видимо, впрок не пошел.