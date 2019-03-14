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21:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дерби «Спартак» — ЦСКА может пройти без зрителей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ», какие санкции могут применить к «Спартаку», если в предстоящем матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» будут зафиксированы кричалки расистского характера со стороны болельщиков красно-белых.

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— На первом домашнем матче в этом году против «Краснодара» «Спартак» по решению КДК РФС был наказан закрытием трибуны из-за расистских кричалок в адрес голкипера «Локомотива» Гильерме. Что может грозить московскому клубу, если подобные нарушения повторятся на игре с «Зенитом»?

— Сразу хочу сказать следующее. Контроль за поведением зрителей осуществляет делегат матча. Основанием для возбуждения дела в КДК РФС является его рапорт. Нарушения бывают разные — скандирования, пиротехника и так далее. «Спартак» был наказан закрытием трибуны на матче с «Краснодаром» по причине скандирований расистского характера. Мы надеемся, что данное нарушение со стоны фанатов этого клуба не повторится. Также замечу: при вынесении того решения мы предупредили ФК «Спартак» о том, что в случае рецидива к клубу будут применены более строгие санкции.

— То есть теоретически, дерби «Спартак» — ЦСКА (в первые выходные апреля) может пройти без зрителей, если на игре с «Зенитом» вновь будет зафиксировано проявление расизма со стороны болельщиков хозяев поля?

— Да, это так. Но я не люблю слово «если». Рассчитываем на то, что никаких нарушений не случится. При этом опять же замечу, что ФК «Спартак» предупрежден о возможных последствиях. Действительно, могут быть приняты более строгие меры — вплоть до закрытия двух фанатских трибун или проведения матча без зрителей. (Виталий Айрапетов).

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