«Это просто бред». Спортивный директор «Енисея» ответил Аленичеву

Источник: РИА "Новости"

Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский ответил на обвинения в свой адрес от главного тренера клуба Дмитрия Аленичева. Аленичев заявил «СЭ», что считает гендиректора клуба, Дениса Рубцова — заказчиком, а Петровского — автором обращения в адрес губернатора Красноярского края с просьбой отправить специалиста в отставку, которое появилось на странице болельщиков «Енисея» в соцсети ВКонтакте. Также Аленичев заявил, что руководство клуба ведет за его спиной переговоры с двумя другими тренерами.

— Несколько удивительно появление комментариев от главного тренера в публичной среде. Несмотря на наши непростые взаимоотношения, мы старались никуда не выносить внутренние моменты, — сказал Петровский. — Что касается слов Аленичева о том, что заявление от имени фанатов «Енисея» написано кем-то из клуба — это звучит странно. Я лично неоднократно говорил Дмитрию Анатольевичу, что среди болельщиков есть недовольства, в частности, среди представителей фан-среды. С нашей стороны делается все возможное, чтобы максимально нивелировать негатив в публичном пространстве. У нас есть квалифицированный специалист по работе с болельщиками, который общается с фан-сектором, с активной частью фанатов. Он всегда пытался сгладить углы, объяснить, что сейчас клубу не нужны негативные эмоции. Мы знали о негативных настроениях в фанатской среде, тренерский штаб тоже знал. Тем не менее, ключевой момент — то, что мы дебютируем в премьер-лиге, самое главное — держаться вместе.

То обращение, которое появилось в сети сейчас, фанаты планировали опубликовать еще осенью, потом в конце прошлого года. После поражения от «Крыльев» (0:4) сдержать это было сложно. Если главный тренер поддался каким-то конспирологическим настроениям и вместо того, чтобы сконцентрироваться на матче с «Арсеналом» дает такие интервью — это печально. Это странно и непрофессионально. Мы все — руководство и персонал «Енисея», игроки команды, болельщики — с уважением относимся к Дмитрию Анатольевичу как к легендарному футболисту, самому титулованному в России, но как тренер он ведет себя непрофессионально. Удивительно, что он, никого не предупредив, вываливает все это в прессу. Нам, наоборот, сейчас надо быть максимально сплоченными, отбросить личные обиды подальше. Интересы клуба должны быть превыше всего, каждый матч сейчас — как последний.

— То есть, вы текст от лица фанатов не писали, Рубцов вам его не заказывал?

— Слушайте, ну это просто бред. Такой вопрос решается несколько иначе, нежели через фанатское движение. Повторюсь, болельщики были недовольны давно. Все, что мы смогли сделать — максимально сдерживать их эмоции, пытались объяснить, что лишний негатив не пойдет «Енисею» на пользу. Мне кажется, чашу терпения болельщиков переполнило и заявление Дмитрия Анатольевича после игры с «Крыльями», в котором он заявил, что команда проявила безволие. Такие высказывания ни в коем случае не поддерживают единство и сплоченность коллектива.

Я видел, что в интервью вашему изданию Аленичев высказывался о нашем желании устроить публичный просмотр матча с «Арсеналом» в одном из кинотеатров города. Этот механизм мы используем достаточно часто, это один из способов, который позволяет сблизить болельщиков и команду. Просто в рамках ФНЛ мы делали это чаще, после выхода в РПЛ у нас возникал ряд организационно-технических сложностей с подобными мероприятиями. Тем не менее, когда «Енисей» в начале сезона был вынужден проводить домашние встречи в Тюмени, мы проводили встречи с болельщиками на открытом воздухе, на большом экране транслировали эти матчи. На такие встречи приходило приблизительно 2 тысячи болельщиков, они могли задавать вопросы руководству. Цель встречи в выходные — разрядить обстановку, объяснить, что ситуация тяжелая, но мы все вместе должны выходить из нее.

— Аленичев называет «странным» интервью Артура Малояна с критикой в адрес главного тренера.

— Дело в том, что на момент появления интервью арендное соглашение Артура Малояна с «Тюменью» было досрочно прекращено, он вернулся в «Енисей», с которым у него был контракт. В соответствии с регламентом, мы как работодатели были обязаны предоставить ему рабочие условия для тренировок. Когда Малоян вернулся в клуб, ему объяснили, что нужно спросить у тренерского штаба, как лучше поступить: тренироваться отдельно, или в общей группе. Перед началом тренировки Дмитрий Анатольевич заявил: «Артур, я не понимаю, что ты здесь делаешь, иди и занимайся, где хочешь и как хочешь». Так как Аленичев выступил с данной речью перед всей командой, Артура это задело. Уходя с поля, Малоян сказал, что не потерпит такого отношения и расскажет все, как есть. После этого и появилось интервью Артура, которое он дал по собственному желанию, это желание было вызвано отношением тренера к нему.

Впоследствии у нас был разговор с Аленичевым, я объяснил, почему Малоян находится на поле, что Артур перестал считаться футболистом «Тюмени», что от Дмитрия Анатольевича никто не требовал включать его в состав, мы просто были обязаны предоставить ему место для тренировок. Малоян мог заниматься индивидуально, достаточно было просто отправить его заниматься на другую половину поля. Вместо этого его, по сути, выгнали. Если бы Артур был слишком принципиальным, то он мог бы подать на «Енисей» заявление в Палату по разрешению споров РФС, обвинив клуб в том, что ему не предоставили необходимых условий. Тем не менее, Малоян — достаточно корректный человек, он не стал так поступать, а просто подошел к руководству клуба и попросил найти ему вариант с дальнейшим трудоустройством, потому что он не мог продолжать работу в таких условиях. Мы занялись поиском нового клуба для Артура, возник вариант с «Урожаем», где он сейчас играет.

— Аленичев называет провокацией историю с его задержанием за рулем в нетрезвом виде. Что можете на это сказать?

— Мне кажется, это довольно прозрачная история. Более того, когда возникла ситуация с ГИБДД, Дмитрий Анатольевич в первую очередь позвонил в клуб и попросил, чтобы на место приехал представитель «Енисея». Представитель приехал и участвовал во всех процессах, следил за тем, чтобы все было правильно оформлено, соответствовало интересам главного тренера. Тем не менее, на момент приезда представителя Аленичев уже отказался от медицинского освидетельствования, что является грубым нарушением, которое и вылилось в решение суда о лишении Дмитрия Анатольевича водительских прав на полтора года. Если оно дальше оспаривалось, то это уже другое дело, это скорее история личного характера, клуб дальше не лез. Мы, наоборот, постарались помочь и посодействовать решению возникшей проблемы.

— Действительно ли «Енисей» сейчас ведет переговоры с двумя тренерами, как говорит Аленичев, у него за спиной?

— То, что мы ведем с кем-то переговоры сейчас, — неправда. Мы, естественно, рассматриваем потенциальные кандидатуры на перспективу, например, на начало следующего сезона. У нас есть план А и план Б, как на случай выживания в премьер-лиге, так и на случай вылета в ФНЛ. Любой нормальный менеджмент должен думать как о подборе футболистов, так и о подборе специалистов в тренерский штаб.

— Какое будущее у Аленичева после встречи с «Арсеналом», особенно учитывая интервью, которое он дал?