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10:06 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-директор «Спартака» раскритиковал Кононова за громкие высказывания

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе раскритиковал главного тренера команды Олега Кононова за громкие высказывания, передает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

Кононов часто высказывался по поводу возвращения «спартаковского стиля». Последний матч команды против «Динамо» завершился победой подопечных Кононова со счетом 1:0.

«Думаю, тренерский штаб во главе с Кононовым загнал себя в угол своими высказываниями о возвращении спартаковского стиля, только атакующей игры, постоянном прессинге и так далее. Вот в матче с «Динамо» этого не было.

Премьер-лига 2018/2019Тур 19, 10.03.2019, 19:00

Динамо0:Спартак1

Если бы тренеры изначально не делали подобных заявлений в прессе, в разговоре с болельщиками, а планомерно шли бы к своей цели, то сейчас обсуждения концовки игры с «Динамо» не возникло бы. Полагаю, тренерский штаб и команда испытывают излишний прессинг именно из-за громогласно заявленных целей по игре команды", — заявил Асхабадзе.

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После 19-ти сыгранных в Российской премьер-лиге (РПЛ) матчей «Спартак» занимает четвертое место.

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