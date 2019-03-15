Экс-директор «Спартака» раскритиковал Кононова за громкие высказывания

Источник: РИА "Новости"

Кононов часто высказывался по поводу возвращения «спартаковского стиля». Последний матч команды против «Динамо» завершился победой подопечных Кононова со счетом 1:0.

«Думаю, тренерский штаб во главе с Кононовым загнал себя в угол своими высказываниями о возвращении спартаковского стиля, только атакующей игры, постоянном прессинге и так далее. Вот в матче с «Динамо» этого не было.

Если бы тренеры изначально не делали подобных заявлений в прессе, в разговоре с болельщиками, а планомерно шли бы к своей цели, то сейчас обсуждения концовки игры с «Динамо» не возникло бы. Полагаю, тренерский штаб и команда испытывают излишний прессинг именно из-за громогласно заявленных целей по игре команды", — заявил Асхабадзе.

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