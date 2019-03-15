Мостовой назвал «Спартак» неудобным соперником для «Зенита»

«Спартак» очень неудобный соперник для «Зенита», особенно в Москве. Тем не менее питерцы выглядят предпочтительней, но не по игре, а по составу. Сине-бело-голубые далеко не всегда показывают хороший футбол, но даже этого им хватает, для того чтобы удерживать лидерство в таблице.