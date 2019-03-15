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09:53 (мск), источник: Газета.Ру

Мостовой назвал «Спартак» неудобным соперником для «Зенита»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, чего ждет от поединка команды с петербургским «Зенитом», передает газета «Известия».

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Источник: РИА "Новости"

Команды встретятся 17 марта в 19.00 по московскому времени в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» очень неудобный соперник для «Зенита», особенно в Москве. Тем не менее питерцы выглядят предпочтительней, но не по игре, а по составу. Сине-бело-голубые далеко не всегда показывают хороший футбол, но даже этого им хватает, для того чтобы удерживать лидерство в таблице.

Очень хочется увидеть в грядущем матче яркую и голевую игру.

Ранее сообщалось, что Дзюба может пропустить матч со «Спартаком».

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