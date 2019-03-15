Мостовой назвал «Спартак» неудобным соперником для «Зенита»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, чего ждет от поединка команды с петербургским «Зенитом», передает газета «Известия».
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, чего ждет от поединка команды с петербургским «Зенитом», передает газета «Известия».
Команды встретятся 17 марта в 19.00 по московскому времени в рамках 20-го тура Российской
«Спартак» очень неудобный соперник для «Зенита», особенно в Москве. Тем не менее питерцы выглядят предпочтительней, но не по игре, а по составу.
Очень хочется увидеть в грядущем матче яркую и голевую игру.
Ранее сообщалось, что Дзюба может пропустить матч со «Спартаком».