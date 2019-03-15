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17:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Енисее» рассматривают кандидатуру Красножана

По данным «СЭ», одним из потенциальных кандидатов на должность главного тренера «Енисея» является 55-летний Юрий Красножан. В марте он прилетал в Красноярск, с ним велись консультации по поводу возможного назначения. Последним местом работы Красножана были подмосковные «Химки».

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Напомним, что в четверг спортивный директор дебютанта РПЛ Денис Петровский в интервью «СЭ» заметил: «Мы, естественно, рассматриваем потенциальные кандидатуры на перспективу, например, на начало следующего сезона. У нас есть план А и план Б, как на случай выживания в премьер-лиге, так и при варианте вылета в ФНЛ. Любой нормальный менеджмент должен думать как о подборе футболистов, так и о подборе специалистов в тренерский штаб».

Премьер-лига 2018/2019Тур 20, 16.03.2019, 19:00

Арсенал Т-:Енисей-
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Впрочем, даже в случае поражения «Енисея» от тульского «Арсенала» в субботнем матче чемпионата России, нет уверенности, что клуб уволит Дмитрия Аленичева. Дело в том, что при таком раскладе шансы красноярцев сохранить прописку в премьер-лиге станут совсем призрачными и далеко не факт, что Красножан или другой кандидат согласятся принять команду на дне турнирной таблицы.

Еще одним кандидатом на пост главного тренера «Енисея» является Леонид Кучук, но его приглашение менее вероятно, чем Красножана.

«Енисей» с 11 очками занимает последнее место в РПЛ. В последнем туре подопечные Аленичева крупно уступили «Крыльям Советов» (0:4).

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