«Спартак» обратился к фанатам перед матчем с «Зенитом»

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В клубе призвали фанатов не допускать оскорблений и не поддаваться на провокации во время этой встречи.

— Давайте проведем этот матч так, чтобы гордиться друг другом! Болейте за «Спартак» всей душой, но не допускайте оскорблений. Не поддавайтесь на возможные провокации.

Накануне глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил об особом внимании к «Спартаку» в связи с прежними нарушениями регламента со стороны болельщиков. И в случае рецидива КДК может применить к клубу самые серьезные санкции, вплоть до проведения матча без зрителей. Напомним: в следующей домашней встрече в начале апреля «Спартак» примет ЦСКА.