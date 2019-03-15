Массимо Каррера: Верю, что «Спартак» матчем с «Зенитом» откроет золотую гонку

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В пятницу Каррера прочитал в Москве лекцию молодым тренерам: рассказывал о мотивации, путях развития футбола, работе с молодыми игроками. После нее состоялась традиционная селфисессия, а потом — разговор с нашим корреспондентом.

— Часто бывает, что вас узнают, но не подходят за совместным снимком? — вопрос Каррере.

— Не обращал внимания. Когда люди узнают, то чаще всего улыбаются. А я не отказываю в фото.

— Вы с кем из россиян хотели бы сделать селфи?

— Даже не знаю. Хотя, понимаете, я долго не видел своих московских товарищей, поэтому больше думаю о живом общении.

— В этой кепке вы выглядите как Ленин, — вступила в беседу фотограф «СЭ» Дарья Исаева. В этот момент Массимо вышел на улицу, надел головной убор и действительно стал напоминать вождя мирового пролетариата. — Или как Шерлок.

— Шерлок, Шерлок! — улыбнулся в ответ итальянец.

— Как проходит визит в нашу столицу?

— Все хорошо. Я приехал к друзьям, встречаюсь с теми, с кем был близок за время работы здесь.

— Говорят, ходили в Большой театр?

— Нет, там побывал в прошлом году.

— Как вы следили за «Спартаком», вернувшись в Италию?

— Матчей не видел. Просто узнавал новости, когда была такая возможность, результаты команды.

— Следили за молодыми футболистами, которые появились в составе в ваш период? Можете дать им совет?

— Но как? Это трудно делать на расстоянии, в ситуации, когда ты не видишь ежедневно их работу. Важны нюансы, о которых мне со стороны тяжело рассуждать.

— Часть игроков «Спартака» после вашего ухода довольно жестко вас критиковала…

— Это их право. Не стану отвечать. Желаю «Спартаку» только удачи.

— За время, прошедшее после отъезда из России, вам поступали предложения из нашей страны?

— Нет.

— Ходили разговоры, что вы можете возглавить «Оренбург», учитывая, что к нему теперь имеет отношение ваш хороший знакомый Марко Трабукки.

— Это мой друг по жизни, но по работе мы не взаимодействуем. У Марко она своя, у меня будет своя. Трабукки консультирует клуб, желаю ему всего самого хорошего, но меня в «Оренбург» никто не звал.

— А уже здесь, в Москве, возникали варианты трудоустройства? Велись ли переговоры?

— Нет, я приехал не для этого. Хотел увидеть людей, по которым соскучился, с которыми сблизился за время работы в «Спартаке».

— Пойдете на воскресный матч красно-белых с «Зенитом»?

— Еще не решил. У меня есть приглашение от президента «Спартака» — мне прислали сообщение. Но я приехал в Москву по личным делам, приехал, чтобы встретиться с друзьями.

— Ваш прогноз на российское класико?