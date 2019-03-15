Массимо Каррера: Верю, что «Спартак» матчем с «Зенитом» откроет золотую гонку
Перед встречей
Перед встречей
В пятницу Каррера прочитал в Москве лекцию молодым тренерам: рассказывал о мотивации, путях развития футбола, работе с молодыми игроками. После нее состоялась традиционная селфисессия, а потом — разговор с нашим корреспондентом.
— Часто бывает, что вас узнают, но не подходят за совместным снимком? — вопрос Каррере.
— Не обращал внимания. Когда люди узнают, то чаще всего улыбаются. А я не отказываю в фото.
— Вы с кем из россиян хотели бы сделать селфи?
— Даже не знаю. Хотя, понимаете, я долго не видел своих московских товарищей, поэтому больше думаю о живом общении.
— В этой кепке вы выглядите как Ленин, — вступила в беседу фотограф «СЭ» Дарья Исаева. В этот момент Массимо вышел на улицу, надел головной убор и действительно стал напоминать вождя мирового пролетариата. — Или как Шерлок.
— Шерлок, Шерлок! — улыбнулся в ответ итальянец.
— Как проходит визит в нашу столицу?
— Все хорошо. Я приехал к друзьям, встречаюсь с теми, с кем был близок за время работы здесь.
— Говорят, ходили в Большой театр?
— Нет, там побывал в прошлом году.
— Как вы следили за «Спартаком», вернувшись в Италию?
— Матчей не видел. Просто узнавал новости, когда была такая возможность, результаты команды.
— Следили за молодыми футболистами, которые появились в составе в ваш период? Можете дать им совет?
— Но как? Это трудно делать на расстоянии, в ситуации, когда ты не видишь ежедневно их работу. Важны нюансы, о которых мне со стороны тяжело рассуждать.
— Часть игроков «Спартака» после вашего ухода довольно жестко вас критиковала…
— Это их право. Не стану отвечать. Желаю «Спартаку» только удачи.
— За время, прошедшее после отъезда из России, вам поступали предложения из нашей страны?
— Нет.
— Ходили разговоры, что вы можете возглавить «Оренбург», учитывая, что к нему теперь имеет отношение ваш хороший знакомый Марко Трабукки.
— Это мой друг по жизни, но по работе мы не взаимодействуем. У Марко она своя, у меня будет своя. Трабукки консультирует клуб, желаю ему всего самого хорошего, но меня в «Оренбург» никто не звал.
— А уже здесь, в Москве, возникали варианты трудоустройства? Велись ли переговоры?
— Нет, я приехал не для этого. Хотел увидеть людей, по которым соскучился, с которыми сблизился за время работы в «Спартаке».
— Пойдете на воскресный матч
— Еще не решил. У меня есть приглашение от президента «Спартака» — мне прислали сообщение. Но я приехал в Москву по личным делам, приехал, чтобы встретиться с друзьями.
— Ваш прогноз на российское класико?
— Я не волшебник и не могу предсказывать результаты. Но верю, что этим матчем «Спартак» откроет золотую гонку.