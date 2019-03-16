«Жалею, что вернулся в «Динамо» из «Фейеноорда». Смолов — о своей жизни

Источник: Sport24

Федор Смолов дал интервью клубной пресс-службе «Локомотива». Приводим самые интересные цитаты.

О путешествиях

— Можно найти время на все, если не лениться. Но ввиду профессии не хватает времени на путешествия. А мне это очень нравится. Хочется смотреть новые страны, города, открывать что-то новое для себя. Сейчас скажу, и опять начнется — «ой, он пафосный». Но мне очень нравится остров Сен-Барт в Карибском бассейне. Остров — бывшая французская колония, там действуют французские законы. Потрясающее место.

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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/smolovfedor_10/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Fedor Smolov</a> (@smolovfedor_10) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-27T18:24:15+00:00">27 Дек 2018 в 10:24 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Об увлечениях

— Самая бесполезная вещь у меня дома — телевизор. Вообще, я люблю психологические триллеры. Но такие фильмы редко дают пищу для размышлений. Помню, в раннем детстве посмотрел «Однажды в Америке». Этот фильм наложил большой отпечаток, заставил задуматься об отношении к дружбе. Из книг я не прочитал и одной сотой, но на меня повлияла книга Айна Рэнда — «Источник». Книга, которая на меня повлияла.

О своих качествах

— Хотел бы быть менее эмоциональным — сейчас работаю над этим. Еще хочу быть более терпеливым и побороть лень. Мои главные качества — добрый, веселый, отзывчивый.

Об обязанностях мужчины

— Это все настолько относительно и индивидуально… Никто ничего никому не должен! Но если так размышлять… Мужчина должен брать ответственность за свою семью и окружение. Должен любить и заботиться. Быть опорой. Мужчина не должен показывать слабость независимо от ситуаций и обстоятельств. Дальше одно вытекает из другого — не должен позволять эмоциям возобладать над собой. И не должен предавать. В людях меня больше всего раздражают глупость и отсутствие логики в каких-то поступках, взглядах.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsEMgtjnJKL/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsEMgtjnJKL/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsEMgtjnJKL/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">С Новым годом!кайфуйте???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/smolovfedor_10/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Fedor Smolov</a> (@smolovfedor_10) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-31T20:43:52+00:00">31 Дек 2018 в 12:43 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О детстве

— У меня два самых приятных воспоминания о детстве. Первое — как в детстве бабушка водила меня на тренировки. А после мы заходили в ларек недалеко от дома, и она покупала мне какую-нибудь сладость. Второе — это поле в Саратове. Оно было ужасным, почти без травы. Летом, когда стояла жара, поле покрывалось слоем пыли. Ты бежишь по нему — и прям песчаные столбы поднимаются! А после тренировки или игры проводишь языком по зубам — и чувствуешь этот слой пыли… Это было так круто! А еще в детстве играл в «Counter-Strike» — но я и сейчас в нее играю. Еще «Need for speed», «Worms», «Петька и Василий Иванович».

Что бы себе посоветовал самому себе в юношестве

— В 18 лет со мной было тяжело разговаривать… Я бы попытался дать себе какой-то совет, но «тот я» его точно бы не послушал. Папа всегда говорил мне две вещи: «Лучше быть, чем казаться» и «Бытие определяет сознание». Мне очень нравится, как протекает жизнь. Ты становишься старше, меняются взгляды, ориентиры, ценности. Единственное, о чем задумываешься — что профессия спортсмена конечна, и всю жизнь этим заниматься нельзя. Это расстраивает. Уже думаю, что будет дальше. Понял, что каждый получает то, что заслуживает. Как ты работаешь, выкладываешься, чем жертвуешь — такой результат и получишь.

О чем сожалеет

— Об одном решении: уехать из Голландии обратно в «Динамо». У меня была возможность остаться до конца сезона в «Фейеноорде», но я решил вернуться в Россию на полгода раньше. В 20 лет одному за границей тяжело. Допускаю, что если бы остался, моя карьера сложилась бы иначе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/dMeNXcPq6w/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/dMeNXcPq6w/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/smolovfedor_10/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Fedor Smolov</a> (@smolovfedor_10) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2013-08-19T12:32:18+00:00">19 Авг 2013 в 5:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О Сулеймане Керимове

— Керимов — человек, который больше всего меня впечатлил при встрече. Меня поразил масштаб его личности. Человек, добившийся таких высот, с такими возможностями, общается с тобой на равных, что ты не чувствуешь дистанцию между вами. Это очень круто.

Что смотрит помимо футбола