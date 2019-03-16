«Жалею, что вернулся в «Динамо» из «Фейеноорда». Смолов — о своей жизни
О баскетболе, путешествиях и важных качествах для мужчины.
О баскетболе, путешествиях и важных качествах для мужчины.
Федор Смолов дал интервью клубной
— Можно найти время на все, если не лениться. Но ввиду профессии не хватает времени на путешествия. А мне это очень нравится. Хочется смотреть новые страны, города, открывать
— Самая бесполезная вещь у меня дома — телевизор. Вообще, я люблю психологические триллеры. Но такие фильмы редко дают пищу для размышлений. Помню, в раннем детстве посмотрел «Однажды в Америке». Этот фильм наложил большой отпечаток, заставил задуматься об отношении к дружбе. Из книг я не прочитал и одной сотой, но на меня повлияла книга Айна Рэнда — «Источник». Книга, которая на меня повлияла.
— Хотел бы быть менее эмоциональным — сейчас работаю над этим. Еще хочу быть более терпеливым и побороть лень. Мои главные качества — добрый, веселый, отзывчивый.
— Это все настолько относительно и индивидуально… Никто ничего никому не должен! Но если так размышлять… Мужчина должен брать ответственность за свою семью и окружение. Должен любить и заботиться. Быть опорой. Мужчина не должен показывать слабость независимо от ситуаций и обстоятельств. Дальше одно вытекает из другого — не должен позволять эмоциям возобладать над собой. И не должен предавать. В людях меня больше всего раздражают глупость и отсутствие логики в
— У меня два самых приятных воспоминания о детстве. Первое — как в детстве бабушка водила меня на тренировки. А после мы заходили в ларек недалеко от дома, и она покупала мне
— В 18 лет со мной было тяжело разговаривать… Я бы попытался дать себе
— Об одном решении: уехать из Голландии обратно в «Динамо». У меня была возможность остаться до конца сезона в «Фейеноорде», но я решил вернуться в Россию на полгода раньше. В 20 лет одному за границей тяжело. Допускаю, что если бы остался, моя карьера сложилась бы иначе.
— Керимов — человек, который больше всего меня впечатлил при встрече. Меня поразил масштаб его личности. Человек, добившийся таких высот, с такими возможностями, общается с тобой на равных, что ты не чувствуешь дистанцию между вами. Это очень круто.
— Хоккей, баскетбол. Смотрю НХЛ — болею за «Чикаго Блэкхокс». Еще персонально переживаю за Илью Ковальчука, мы хорошо знакомы, общаемся. Невозможно не следить за «Голден Стэйт» — у них огненная команда. Раньше болел за «Чикаго Буллз», но после ухода Деррика Роуза стало не так интересно. Еще смотрю теннис. Роджер Федерер — легенда! Недавно выиграл сотый турнир в карьере. В таком возрасте и в такой форме — это же нечто! Он был первой ракеткой мира. На мой взгляд, Роджер — самый техничный теннисист. Посмотрите, как он играет, как ведет себя на корте. Настоящий джентльмен: никогда не ругается, не оспаривает решения судьи. Еще очень хочется