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01:07 (мск), источник: Sport24

«Жалею, что вернулся в «Динамо» из «Фейеноорда». Смолов — о своей жизни

О баскетболе, путешествиях и важных качествах для мужчины.

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Источник: Sport24

Федор Смолов дал интервью клубной пресс-службе «Локомотива». Приводим самые интересные цитаты.

О путешествиях

— Можно найти время на все, если не лениться. Но ввиду профессии не хватает времени на путешествия. А мне это очень нравится. Хочется смотреть новые страны, города, открывать что-то новое для себя. Сейчас скажу, и опять начнется — «ой, он пафосный». Но мне очень нравится остров Сен-Барт в Карибском бассейне. Остров — бывшая французская колония, там действуют французские законы. Потрясающее место.

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Об увлечениях

— Самая бесполезная вещь у меня дома — телевизор. Вообще, я люблю психологические триллеры. Но такие фильмы редко дают пищу для размышлений. Помню, в раннем детстве посмотрел «Однажды в Америке». Этот фильм наложил большой отпечаток, заставил задуматься об отношении к дружбе. Из книг я не прочитал и одной сотой, но на меня повлияла книга Айна Рэнда — «Источник». Книга, которая на меня повлияла.

О своих качествах

— Хотел бы быть менее эмоциональным — сейчас работаю над этим. Еще хочу быть более терпеливым и побороть лень. Мои главные качества — добрый, веселый, отзывчивый.

Об обязанностях мужчины

— Это все настолько относительно и индивидуально… Никто ничего никому не должен! Но если так размышлять… Мужчина должен брать ответственность за свою семью и окружение. Должен любить и заботиться. Быть опорой. Мужчина не должен показывать слабость независимо от ситуаций и обстоятельств. Дальше одно вытекает из другого — не должен позволять эмоциям возобладать над собой. И не должен предавать. В людях меня больше всего раздражают глупость и отсутствие логики в каких-то поступках, взглядах.

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О детстве

— У меня два самых приятных воспоминания о детстве. Первое — как в детстве бабушка водила меня на тренировки. А после мы заходили в ларек недалеко от дома, и она покупала мне какую-нибудь сладость. Второе — это поле в Саратове. Оно было ужасным, почти без травы. Летом, когда стояла жара, поле покрывалось слоем пыли. Ты бежишь по нему — и прям песчаные столбы поднимаются! А после тренировки или игры проводишь языком по зубам — и чувствуешь этот слой пыли… Это было так круто! А еще в детстве играл в «Counter-Strike» — но я и сейчас в нее играю. Еще «Need for speed», «Worms», «Петька и Василий Иванович».

Что бы себе посоветовал самому себе в юношестве

— В 18 лет со мной было тяжело разговаривать… Я бы попытался дать себе какой-то совет, но «тот я» его точно бы не послушал. Папа всегда говорил мне две вещи: «Лучше быть, чем казаться» и «Бытие определяет сознание». Мне очень нравится, как протекает жизнь. Ты становишься старше, меняются взгляды, ориентиры, ценности. Единственное, о чем задумываешься — что профессия спортсмена конечна, и всю жизнь этим заниматься нельзя. Это расстраивает. Уже думаю, что будет дальше. Понял, что каждый получает то, что заслуживает. Как ты работаешь, выкладываешься, чем жертвуешь — такой результат и получишь.

О чем сожалеет

— Об одном решении: уехать из Голландии обратно в «Динамо». У меня была возможность остаться до конца сезона в «Фейеноорде», но я решил вернуться в Россию на полгода раньше. В 20 лет одному за границей тяжело. Допускаю, что если бы остался, моя карьера сложилась бы иначе.

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О Сулеймане Керимове

— Керимов — человек, который больше всего меня впечатлил при встрече. Меня поразил масштаб его личности. Человек, добившийся таких высот, с такими возможностями, общается с тобой на равных, что ты не чувствуешь дистанцию между вами. Это очень круто.

Что смотрит помимо футбола

— Хоккей, баскетбол. Смотрю НХЛ — болею за «Чикаго Блэкхокс». Еще персонально переживаю за Илью Ковальчука, мы хорошо знакомы, общаемся. Невозможно не следить за «Голден Стэйт» — у них огненная команда. Раньше болел за «Чикаго Буллз», но после ухода Деррика Роуза стало не так интересно. Еще смотрю теннис. Роджер Федерер — легенда! Недавно выиграл сотый турнир в карьере. В таком возрасте и в такой форме — это же нечто! Он был первой ракеткой мира. На мой взгляд, Роджер — самый техничный теннисист. Посмотрите, как он играет, как ведет себя на корте. Настоящий джентльмен: никогда не ругается, не оспаривает решения судьи. Еще очень хочется как-нибудь сгонять на Формулу-1 в Сочи.

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