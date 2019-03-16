Четырьмя матчами в субботу продолжится 20-й тур чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Матч между «Уралом» и ЦСКА состоится на «Екатеринбург-Арене» и начнется в 14:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Игра первого круга между этими командами завершилась разгромной победой армейцев со счетом 4:0.

ЦСКА подходит к предстоящей встрече на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. «Урал» с 23 очками занимает 12-ю строчку. В предстоящем матче хозяевам по состоянию здоровья не поможет полузащитник Роман Емельянов.

У ЦСКА из-за травм не сыграют полузащитники Алан Дзагоев и Константин Кучаев, под вопросом участие в игре нападающего Абеля Эрнандеса и защитника Никиты Чернова.

В российской истории «Урал» и ЦСКА во всех турнирах встречались между собой 23 раза. 15 побед одержали армейцы, четыре раза успех праздновали уральцы при четырех ничейных исходах. Последняя победа команды из Екатеринбурга, тогда носившей название «Уралмаш», в чемпионате России была зафиксирована 27 мая 1995 года (1:0). В последних пяти личных встречах ЦСКА не пропустил ни одного мяча.

«Динамо» постарается реабилитироваться за поражение от «Спартака»

В стартовом матче игрового дня в Оренбурге встретятся местная одноименная команда и московское «Динамо». Игра начнется в 11:30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

В прошлом туре динамовцы проиграли в столичном дерби «Спартаку» (0:1), а «Оренбург» на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2). Хозяева предстоящего матча после паузы в чемпионате не одержали ни одной победы. В стартовом матче весенней части команда Владимира Федотова уступила махачкалинскому «Анжи» (0:1), после чего в ответном матче ¼ финала Олимп — Кубка России сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (1:1) и завершила выступление в турнире.

«Динамо» и «Оренбург» подходят к личной встрече с одинаковым количеством набранных очков — по 23. По дополнительным показателям бело-голубые располагаются на 10-м месте, а «Оренбург» — на 12-м. В первом круге в матче между этими командами победу одержало «Динамо» со счетом 2:0. Эта встреча является единственной в истории противостояния.

В еще одном матче субботы казанский «Рубин» примет «Ростов». Встреча начнется в 16:30 мск. Игру рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Матч первого круга между командами завершился со счетом 1:1.

«Ростов» после зимнего перерыва не проиграл ни одной встречи.

Команда Валерия Карпина вышла в полуфинал Кубка России, переиграв в ответном матче «Краснодар» (1:0), а в чемпионате дважды сыграла вничью — с красноярским «Енисеем» (1:1) и «Арсеналом» (0:0). «Рубин» вылетел из розыгрыша Кубка страны, уступив «Локомотиву» (0:1), а в прошлом туре казанцы разгромно проиграли ЦСКА (0:3). «Рубин» возглавляет Курбан Бердыев, который тренировал «Ростов» с 2014 по 2016 год и выиграл с командой серебряные медали чемпионата России.

«Рубин» подходит к матчу на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. «Ростов» набрал на два очка меньше и занимает седьмую строчку. В составе гостей из-за дисквалификации игру пропустит полузащитник Евгений Башкиров, по той же причине не сможет сыграть защитник «Ростова» Иван Новосельцев. Из-за травм хозяевам не помогут защитник Мацей Вилюш и полузащитник Тимофей Калачев.

Аленичев против бывшей команды

В заключительной встрече игрового дня «Арсенал» на своем поле примет «Енисей». Матч начнется в 19:00 мск. Главным арбитром назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Ранее комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон стадиона в Туле неудовлетворительным. Из-за этого матч 18-го тура между «Арсеналом» и ЦСКА (2:0) был перенесен в Грозный, а ответный матч четвертьфинала Кубка России с «Оренбургом» (1:1) прошел на «Арене-Химки». 11 марта комиссия допустила поле стадиона «Арсенал» в Туле к проведению матчей чемпионата России.

«Арсенал» после 19 матчей набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. Команда Игоря Черевченко после победы над ЦСКА вышла в полуфинал Кубка России и сыграла вничью с «Ростовом» (0:0). «Енисей» находится на последнем месте, имея в активе 11 очков.

Встреча в Туле может стать судьбоносной для главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, который с 2011 по 2015 год возглавлял «Арсенал». По словам министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева, судьба Аленичева может решиться на следующей неделе. Ранее группа болельщиков красноярского клуба опубликовала в социальных сетях обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу с критикой в адрес Аленичева и члена его тренерского штаба Егора Титова с просьбой отправить их в отставку.

В матче первого круга между «Енисеем» и «Арсеналом» была зафиксирована нулевая ничья.

Всего команды провели между собой 14 игр, в которых 5 побед одержал «Арсенал», 4 — «Енисей». Еще пять встреч завершились вничью.