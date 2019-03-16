«Оренбург» — «Динамо»: стали известны составы команд

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и московского «Динамо» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 16 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск.