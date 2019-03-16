«Оренбург» — «Динамо»: стали известны составы команд
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и московского «Динамо» на матч 20-го тура Российской
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и московского «Динамо» на матч 20-го тура Российской
«Динамо» набрало 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (23) — на 13-м месте в таблице РПЛ.
Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Бидловский, Козлов, Чуканов, Галаджан.
Запасные: Лещук, Евгеньев, Грулёв, Соу, Рауш, Кардозу, Панченко.