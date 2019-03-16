ЦСКА стал самым тестируемым РУСАДА футбольным клубом за первые два месяца 2019 года

В феврале допинг-контроль РУСАДА прошли четыре игрока ЦСКА — Ильзат Ахметов, Илья Помазун, Георгий Щенников и Алан Дзагоев, который также проверялся в январе и на данный момент является самым тестируемым футболистом России. В первый месяц года кроме Дзагоева инспекторы допинг-контроля также приходили к Игорю Акинфееву, Федору Чалову, Марио Фернандесу, Константину Кучаеву и Кириллу Набабкину.