ЦСКА стал самым тестируемым РУСАДА футбольным клубом за первые два месяца 2019 года

В феврале допинг-контроль РУСАДА прошли четыре игрока ЦСКА — Ильзат Ахметов, Илья Помазун, Георгий Щенников и Алан Дзагоев, который также проверялся в январе и на данный момент является самым тестируемым футболистом России. В первый месяц года кроме Дзагоева инспекторы допинг-контроля также приходили к Игорю Акинфееву, Федору Чалову, Марио Фернандесу, Константину Кучаеву и Кириллу Набабкину.
По два раза в текущем году проверялись на допинг игроки «Ростова» (Роман Еременко, Александр Зуев) и «Краснодара» (Маурисио Перрейра, Дмитрий Скопинцев). Все четыре тестирования проходили в феврале. В январе прошел допинг-тестирование игрок «Урала» Егор Иванов.