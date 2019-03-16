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13:43 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА стал самым тестируемым РУСАДА футбольным клубом за первые два месяца 2019 года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) футбольным клубом в первые два месяца 2019 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА в субботу, с начала года инспекторы допинг-контроля провели десять тестирований футболистов ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

В феврале допинг-контроль РУСАДА прошли четыре игрока ЦСКА — Ильзат Ахметов, Илья Помазун, Георгий Щенников и Алан Дзагоев, который также проверялся в январе и на данный момент является самым тестируемым футболистом России. В первый месяц года кроме Дзагоева инспекторы допинг-контроля также приходили к Игорю Акинфееву, Федору Чалову, Марио Фернандесу, Константину Кучаеву и Кириллу Набабкину.

По два раза в текущем году проверялись на допинг игроки «Ростова» (Роман Еременко, Александр Зуев) и «Краснодара» (Маурисио Перрейра, Дмитрий Скопинцев). Все четыре тестирования проходили в феврале. В январе прошел допинг-тестирование игрок «Урала» Егор Иванов.

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