«Оренбург» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России

Источник: ИТАР-ТАСС

Мяч на 52-й минуте забил Джордже Деспотович. Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов во втором тайме был удален с тренерской скамейки за споры с арбитром.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 12-е место, набрав 23 очка после 20 игр. «Оренбург» идет седьмым, имея в активе 26 очков после 19 встреч.