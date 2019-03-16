«Оренбург» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России
ТАСС, 16 марта. «Оренбург» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 1:0 в домашнем матче 20-го тура Российской
ТАСС, 16 марта. «Оренбург» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 1:0 в домашнем матче 20-го тура Российской
Мяч на 52-й минуте забил Джордже Деспотович. Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов во втором тайме был удален с тренерской скамейки за споры с арбитром.
В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 12-е место, набрав 23 очка после 20 игр. «Оренбург» идет седьмым, имея в активе 26 очков после 19 встреч.
В следующем туре «Динамо» 30 марта сыграет дома с московским «Локомотивом», «Оренбург» днем позже на выезде встретится с петербургским «Зенитом».
|Владимир Федотов
|Дмитрий Хохлов
|Джордже Деспотович(Даниэл Мишкич)
|52′
|91
|Евгений Фролов
|1
|Антон Шунин
|12
|Андрей Малых
|25
|Алексей Козлов
|13
|Сергей Терехов
|2
|Григорий Морозов
|6
|Силвие Бегич
29′
|44
|Тони Шуньич
|15
|Дмитрий Андреев
59′
|6
|Артур Юсупов
|58
|Адессойе Ойеволе
|7
|Евгений Марков
|19
|Алексей Сутормин
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|8
|Даниэл Мишкич
|48
|Евгений Луценко
62′
|10
|Денис Попович
74′79′
|5
|Абдул Азиз Тетте
67′
|29
|Вадим Афонин
|3
|Себастьян Хольмен
38′74′
|23
|Сергей Бреев
36′90′
|24
|Роман Евгеньев
|86
|Григорий Чиркин
|10
|Федор Черных
15′67′
|7
|Джордже Деспотович
53′82′
|20
|Вячеслав Грулев
|9
|Андрей Козлов
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|6
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|4
|1
|Угловые
|7
|17
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)