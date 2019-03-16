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13:46 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России

ТАСС, 16 марта. «Оренбург» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 1:0 в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Мяч на 52-й минуте забил Джордже Деспотович. Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов во втором тайме был удален с тренерской скамейки за споры с арбитром.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 12-е место, набрав 23 очка после 20 игр. «Оренбург» идет седьмым, имея в активе 26 очков после 19 встреч.

В следующем туре «Динамо» 30 марта сыграет дома с московским «Локомотивом», «Оренбург» днем позже на выезде встретится с петербургским «Зенитом».

Оренбург
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 2016.03.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Газовик, 3531 зритель
Главные тренеры
Владимир ФедотовДмитрий Хохлов
Голы
Джордже Деспотович(Даниэл Мишкич)52′
Составы команд
91Евгений Фролов
1Антон Шунин
12Андрей Малых
25Алексей Козлов
13Сергей Терехов
2Григорий Морозов
6Силвие Бегич
29′
44Тони Шуньич
15Дмитрий Андреев
59′
6Артур Юсупов
58Адессойе Ойеволе
7Евгений Марков
19Алексей Сутормин
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
8Даниэл Мишкич
48Евгений Луценко
62′
10Денис Попович
74′79′
5Абдул Азиз Тетте
67′
29Вадим Афонин
3Себастьян Хольмен
38′74′
23Сергей Бреев
36′90′
24Роман Евгеньев
86Григорий Чиркин
10Федор Черных
15′67′
7Джордже Деспотович
53′82′
20Вячеслав Грулев
9Андрей Козлов
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
6Удары (всего)10
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины4
1Угловые7
17Фолы15
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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