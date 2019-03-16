«Рубин» — «Ростов»: стали известны составы команд
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матч 20-го тура Российской
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матч 20-го тура Российской
«Рубин» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (26) — на 7-м месте в таблице РПЛ.
Запасные: Коновалов, Тушев, Микушин, Абдуллин, Агапов, Степанов, Акбашев, Пантелеев, Сапрунов.
Запасные: Абаев, Плиев, Щадин, Попов, Зуев, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.