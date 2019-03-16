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15:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» — «Ростов»: стали известны составы команд

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча команд состоится сегодня, 16 марта, на стадионе «Казань Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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Источник: РИА "Новости"

«Рубин» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (26) — на 7-м месте в таблице РПЛ.

«Рубин»: Бабурин, Гранат, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Уремович, Могилевец, Подберёзкин, Коновалов, Бухаров, Полоз.

Запасные: Коновалов, Тушев, Микушин, Абдуллин, Агапов, Степанов, Акбашев, Пантелеев, Сапрунов.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Мевля, Гацкан, Ионов, Ерёменко, Зайнутдинов, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Плиев, Щадин, Попов, Зуев, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

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