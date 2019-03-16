«Рубин» — «Ростов»: стали известны составы команд

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча команд состоится сегодня, 16 марта, на стадионе «Казань Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.