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16:14 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Урал» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 16 марта. Футболисты московского ЦСКА победили екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Гол забил Марио Фернандес (76-я минута). Армейцы одержали вторую победу подряд в чемпионате России, «Урал» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей (четыре поражения и ничья).

ЦСКА продлил беспроигрышную серию во всех турнирах в матчах с «Уралом» до 13 игр, последний раз екатеринбургский клуб одерживал победу (1:0) 15 июля 2009 года в 1/16 финала Кубка России. Всего команды провели между собой 24 матча, ЦСКА одержал 16 побед, в четырех матчах выиграл «Урал», еще четыре встречи завершились ничейным результатом.

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ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 20 матчей. «Урал» идет 13-м, в активе екатеринбургской команды 23 очка после 20 встреч.

В следующем матче 31 марта ЦСКА на домашнем поле встретится с «Уфой», а «Урал» днем ранее на выезде сыграет с «Ростовом».

Урал
0:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 2016.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновВиктор Гончаренко
Голы
Мариу Фернандес(Иван Обляков)75′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
35Игорь Акинфеев
15Денис Кулаков
2Мариу Фернандес
8Стефан Страндберг
50Родригу Бекао
19Денис Поляков
78Игорь Дивеев
30′
58Отман Эль-Кабир
8Никола Влашич
21Марко Араторе
98Иван Обляков
44Андрей Егорычев
77Ильзат Ахметов
13Петрюс Бумаль
20′
9Федор Чалов
27Михаил Меркулов
46′
42Георгий Щенников
83′
4Сергей Брызгалов
25Кристиян Бистрович
17Николай Димитров
85′
23Хердур Магнуссон
15′54′
3Вараздат Ароян
14Кирилл Набабкин
55′
88Павел Погребняк
69′
19Такума Нисимура
61′
20Андрей Панюков
17Арнор Сигурдссон
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
1Голевые моменты4
9Удары (всего)9
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
10Фолы20
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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