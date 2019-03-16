ЦСКА победил «Урал» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 16 марта. Футболисты московского ЦСКА победили екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0 в матче 20-го тура Российской
ТАСС, 16 марта. Футболисты московского ЦСКА победили екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0 в матче 20-го тура Российской
Гол забил Марио Фернандес (76-я минута). Армейцы одержали вторую победу подряд в чемпионате России, «Урал» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей (четыре поражения и ничья).
ЦСКА продлил беспроигрышную серию во всех турнирах в матчах с «Уралом» до 13 игр, последний раз екатеринбургский клуб одерживал победу (1:0) 15 июля 2009 года в 1/16 финала Кубка России. Всего команды провели между собой 24 матча, ЦСКА одержал 16 побед, в четырех матчах выиграл «Урал», еще четыре встречи завершились ничейным результатом.
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ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 20 матчей. «Урал» идет 13-м, в активе екатеринбургской команды 23 очка после 20 встреч.
В следующем матче 31 марта ЦСКА на домашнем поле встретится с «Уфой», а «Урал» днем ранее на выезде сыграет с «Ростовом».
|Дмитрий Парфенов
|Виктор Гончаренко
|Мариу Фернандес(Иван Обляков)
|75′
|31
|Ярослав Годзюр
|35
|Игорь Акинфеев
|15
|Денис Кулаков
|2
|Мариу Фернандес
|8
|Стефан Страндберг
|50
|Родригу Бекао
|19
|Денис Поляков
|78
|Игорь Дивеев
30′
|58
|Отман Эль-Кабир
|8
|Никола Влашич
|21
|Марко Араторе
|98
|Иван Обляков
|44
|Андрей Егорычев
|77
|Ильзат Ахметов
|13
|Петрюс Бумаль
20′
|9
|Федор Чалов
|27
|Михаил Меркулов
46′
|42
|Георгий Щенников
83′
|4
|Сергей Брызгалов
|25
|Кристиян Бистрович
|17
|Николай Димитров
85′
|23
|Хердур Магнуссон
15′54′
|3
|Вараздат Ароян
|14
|Кирилл Набабкин
55′
|88
|Павел Погребняк
69′
|19
|Такума Нисимура
61′
|20
|Андрей Панюков
|17
|Арнор Сигурдссон
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)