ЦСКА победил «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Гол забил Марио Фернандес (76-я минута). Армейцы одержали вторую победу подряд в чемпионате России, «Урал» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей (четыре поражения и ничья).

ЦСКА продлил беспроигрышную серию во всех турнирах в матчах с «Уралом» до 13 игр, последний раз екатеринбургский клуб одерживал победу (1:0) 15 июля 2009 года в 1/16 финала Кубка России. Всего команды провели между собой 24 матча, ЦСКА одержал 16 побед, в четырех матчах выиграл «Урал», еще четыре встречи завершились ничейным результатом.

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ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 20 матчей. «Урал» идет 13-м, в активе екатеринбургской команды 23 очка после 20 встреч.