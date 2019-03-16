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17:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мы готовы к новым вызовам ради болельщиков. Они получат полное погружение»

Теперь любой болельщик «Зенита», где бы он ни находился, сможет максимально погрузиться в атмосферу игры.

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фотографий

Советник президента по коммерческой деятельности и коммуникациям «Зенита» Илья Кочеврин рассказал о запуске нового клубного телевидения и поделился планами его развития.

 — Расскажите о новом онлайн-канале «Зенита».
— Z+ — совместный проект ФК «Зенит» и «Газпром-медиа Развлекательное телевидение». Наш новый онлайн-канал будет транслировать в прямом эфире матчи с участием сине-бело-голубых в рамках Российской Премьер-Лиги.

 — Чем уникален новый проект?
— Z+ — это современный взгляд на футбол, который позволит клубу стать ближе к своим болельщикам. У болельщика, который ежедневно погружён в мир социальных сетей и онлайн видео-сервисов, есть высокие ожидания и в отношении футбола. Мы рады стать первым клубом в России, который готов ответить на этот вызов и предоставить болельщикам максимально комфортные условия и инновационную платформу для просмотра и подробного обсуждения матчей любимой команды в прямом эфире в сети Интернет.

— Почему канал, по вашему мнению, будет популярен?
— Футбольный клуб сегодня — не только спортивная, но и медийная организация. Болельщики ожидают от нас максимальной открытости как с точки зрения контента, который они получают, так и с точки зрения каналов коммуникации, где он был бы доступен.

 — Какие преимущества у проекта по сравнению с традиционными каналами коммуникации?
— Ведущие европейские футбольные клубы уже давно делают большие инвестиции в создание и распространение видео-контента. Сначала это было клубное телевидение, которое, например, в Англии создавалось при активном участии крупных медиа-компаний и было доступно через кабельные сети. Потом клубы стали заниматься этим самостоятельно и постепенно переходить исключительно в диджитал форматы. А потом появился Youtube — именно он стал одной из главных платформ потребления видео-контента. Тем не менее, наличие своей видео-платформы по-прежнему даёт большое конкурентное преимущество, так как позволяет делать контент максимально заточенным под нужды болельщиков, даёт клубу возможность напрямую общаться с аудиторией, и как следствие увеличивать свои доходы.

— Как будет построена сетка вещания?
— С появлением Z+ игровой день выходит за рамки стадиона. Теперь любой болельщик команды, где бы он ни находился, сможет в день матча максимально погрузиться в атмосферу игры. Формат match-day TV будет включать в себя предматчевое шоу с участием звёздных гостей и Youtube-блогеров, дебаты спортивных экспертов, прямые включения со стадиона и так далее. Сам матч будут комментировать ведущие футбольные журналисты, а после игры болельщиков будет ждать подробный анализ и разбор игры от специалистов.

 — Как планируется привлекать зрителей к просмотру Z+?
— Мы хотим, чтобы Z+ был интересен не только как спортивный, но и как развлекательный канал. Именно поэтому мы планируем приглашать к себе известных гостей из мира искусства, культуры, моды. Так, первыми гостями предматчевого шоу на игре против московского «Спартака» станут лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и ведущий российский дизайнер Артемий Лебедев.

— Как посмотреть матч «Спартак» — «Зенит»?
— Матч со «Спартаком» — это пилотный промо-проект, поэтому болельщикам достаточно будет просто зарегистрироваться на сайте z.fc-zenit.ru, чтобы посмотреть игру.

 — Будет ли канал доступен за пределами России?
— Матч «Спартак» — «Зенит» и другие игры можно будет посмотреть в любой точке мира. В дальнейшем мы планируем развивать и увеличивать международную аудиторию клуба.

 — Каким образом планируете развивать Z+?
— Прежде всего, мы будем работать в направлении повышения интерактивности канала, вовлечения аудитории в эфир и создания уникального контента, который болельщики увидят только на Z+.

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