«Мы готовы к новым вызовам ради болельщиков. Они получат полное погружение»

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Советник президента по коммерческой деятельности и коммуникациям «Зенита» Илья Кочеврин рассказал о запуске нового клубного телевидения и поделился планами его развития.



— Расскажите о новом онлайн-канале «Зенита».

— Z+ — совместный проект ФК «Зенит» и «Газпром-медиа Развлекательное телевидение». Наш новый онлайн-канал будет транслировать в прямом эфире матчи с участием сине-бело-голубых в рамках Российской Премьер-Лиги.



— Чем уникален новый проект?

— Z+ — это современный взгляд на футбол, который позволит клубу стать ближе к своим болельщикам. У болельщика, который ежедневно погружён в мир социальных сетей и онлайн видео-сервисов, есть высокие ожидания и в отношении футбола. Мы рады стать первым клубом в России, который готов ответить на этот вызов и предоставить болельщикам максимально комфортные условия и инновационную платформу для просмотра и подробного обсуждения матчей любимой команды в прямом эфире в сети Интернет.

— Почему канал, по вашему мнению, будет популярен?

— Футбольный клуб сегодня — не только спортивная, но и медийная организация. Болельщики ожидают от нас максимальной открытости как с точки зрения контента, который они получают, так и с точки зрения каналов коммуникации, где он был бы доступен.



— Какие преимущества у проекта по сравнению с традиционными каналами коммуникации?

— Ведущие европейские футбольные клубы уже давно делают большие инвестиции в создание и распространение видео-контента. Сначала это было клубное телевидение, которое, например, в Англии создавалось при активном участии крупных медиа-компаний и было доступно через кабельные сети. Потом клубы стали заниматься этим самостоятельно и постепенно переходить исключительно в диджитал форматы. А потом появился Youtube — именно он стал одной из главных платформ потребления видео-контента. Тем не менее, наличие своей видео-платформы по-прежнему даёт большое конкурентное преимущество, так как позволяет делать контент максимально заточенным под нужды болельщиков, даёт клубу возможность напрямую общаться с аудиторией, и как следствие увеличивать свои доходы.

— Как будет построена сетка вещания?

— С появлением Z+ игровой день выходит за рамки стадиона. Теперь любой болельщик команды, где бы он ни находился, сможет в день матча максимально погрузиться в атмосферу игры. Формат match-day TV будет включать в себя предматчевое шоу с участием звёздных гостей и Youtube-блогеров, дебаты спортивных экспертов, прямые включения со стадиона и так далее. Сам матч будут комментировать ведущие футбольные журналисты, а после игры болельщиков будет ждать подробный анализ и разбор игры от специалистов.



— Как планируется привлекать зрителей к просмотру Z+?

— Мы хотим, чтобы Z+ был интересен не только как спортивный, но и как развлекательный канал. Именно поэтому мы планируем приглашать к себе известных гостей из мира искусства, культуры, моды. Так, первыми гостями предматчевого шоу на игре против московского «Спартака» станут лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и ведущий российский дизайнер Артемий Лебедев.