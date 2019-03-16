«Мы готовы к новым вызовам ради болельщиков. Они получат полное погружение»
Теперь любой болельщик «Зенита», где бы он ни находился, сможет максимально погрузиться в атмосферу игры.
Теперь любой болельщик «Зенита», где бы он ни находился, сможет максимально погрузиться в атмосферу игры.
Советник президента по коммерческой деятельности и коммуникациям «Зенита» Илья Кочеврин рассказал о запуске нового клубного телевидения и поделился планами его развития.
— Расскажите о новом
— Z+ — совместный проект ФК «Зенит» и «Газпром-медиа Развлекательное телевидение». Наш новый
— Чем уникален новый проект?
— Z+ — это современный взгляд на футбол, который позволит клубу стать ближе к своим болельщикам. У болельщика, который ежедневно погружён в мир социальных сетей и онлайн
— Почему канал, по вашему мнению, будет популярен?
— Футбольный клуб сегодня — не только спортивная, но и медийная организация. Болельщики ожидают от нас максимальной открытости как с точки зрения контента, который они получают, так и с точки зрения каналов коммуникации, где он был бы доступен.
— Какие преимущества у проекта по сравнению с традиционными каналами коммуникации?
— Ведущие европейские футбольные клубы уже давно делают большие инвестиции в создание и распространение
— Как будет построена сетка вещания?
— С появлением Z+ игровой день выходит за рамки стадиона. Теперь любой болельщик команды, где бы он ни находился, сможет в день матча максимально погрузиться в атмосферу игры. Формат
— Как планируется привлекать зрителей к просмотру Z+?
— Мы хотим, чтобы Z+ был интересен не только как спортивный, но и как развлекательный канал. Именно поэтому мы планируем приглашать к себе известных гостей из мира искусства, культуры, моды. Так, первыми гостями предматчевого шоу на игре против московского «Спартака» станут лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и ведущий российский дизайнер Артемий Лебедев.
— Как посмотреть матч «Спартак» — «Зенит»?
— Матч со «Спартаком» — это пилотный
— Будет ли канал доступен за пределами России?
— Матч «Спартак» — «Зенит» и другие игры можно будет посмотреть в любой точке мира. В дальнейшем мы планируем развивать и увеличивать международную аудиторию клуба.
— Каким образом планируете развивать Z+?
— Прежде всего, мы будем работать в направлении повышения интерактивности канала, вовлечения аудитории в эфир и создания уникального контента, который болельщики увидят только на Z+.