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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» — «Енисей»: стали известны составы команд

Тренерские штабы тульского «Арсенала» и красноярского «Енисея» определились с составами на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

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«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачёв, Мирзов, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Володько, Коне, Берхамов, Лесовой, Хлусевич, Костадинов, Аджоев, Ожегович.

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Зотов, Савичев, Хубулов, Огуде, Сарр, Кутьин.

Запасные: Нестеренко, Едапин, Рожков, Кичин, Занев, Торбинский, Комолов, Комков, Семакин, Костюков, Саркисов, Соболев.

Матч «Арсенал» — «Енисей» состоится в Туле на стадионе «Арсенал» сегодня, 16 марта, и начнётся в 19:00 мск.

«Арсенал», набрав 24 очка, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Енисей» (11) — 16-е.

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