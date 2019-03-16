«Арсенал» — «Енисей»: стали известны составы команд
Тренерские штабы тульского «Арсенала» и красноярского «Енисея» определились с составами на матч 20-го тура Российской
Тренерские штабы тульского «Арсенала» и красноярского «Енисея» определились с составами на матч 20-го тура Российской
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачёв, Мирзов, Джорджевич, Кангва.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Володько, Коне, Берхамов, Лесовой, Хлусевич, Костадинов, Аджоев, Ожегович.
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Зотов, Савичев, Хубулов, Огуде, Сарр, Кутьин.
Запасные: Нестеренко, Едапин, Рожков, Кичин, Занев, Торбинский, Комолов, Комков, Семакин, Костюков, Саркисов, Соболев.
Матч «Арсенал» — «Енисей» состоится в Туле на стадионе «Арсенал» сегодня, 16 марта, и начнётся в 19:00 мск.
«Арсенал», набрав 24 очка, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Енисей» (11) — 16-е.