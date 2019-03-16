Футболисты «Ростова» обыграли «Рубин» в матче ЧР, дубль у Еременко

Встреча, которая прошла в субботу в Казани, завершилась со счетом 2:0 в пользу ростовчан. Голы забил Роман Еременко на 83-й и 89-й минутах. Ростовчане вышли на шестое место в турнирной таблице с 29 очками, «Рубин» идет седьмым, у казанцев 28 очков.