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18:44 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Ростова» обыграли «Рубин» в матче ЧР, дубль у Еременко

КАЗАНЬ, 16 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисты «Ростова» из Ростова-на-Дону обыграли казанский «Рубин» в матче 20-го тура чемпионата России.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, которая прошла в субботу в Казани, завершилась со счетом 2:0 в пользу ростовчан. Голы забил Роман Еременко на 83-й и 89-й минутах. Ростовчане вышли на шестое место в турнирной таблице с 29 очками, «Рубин» идет седьмым, у казанцев 28 очков.

В 21-м туре «Рубин» на выезде сыграет с красноярским «Енисеем», а «Ростов» примет «Урал» из Екатеринбурга. Игры пройдут 30 марта.

Рубин
0:2
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2016.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Казань Арена
Главные тренеры
Курбан БердыевВалерий Карпин
Голы
Роман Еременко(Элдор Шомуродов)83′
Роман Еременко(Ивелин Попов, Элдор Шомуродов)89′
Составы команд
21Егор Бабурин
30Сергей Песьяков
5Филип Уремович
4Сергей Паршивлюк
80Егор Сорокин
28Евгений Чернов
3Ибрагим Цаллагов
6Рагнар Сигурдссон
91Виталий Устинов
24Миха Мевля
7Вячеслав Подберезкин
25Арсений Логашов
15Игорь Коновалов
7Роман Еременко
8′
10Дмитрий Полоз
84Александр Гацкан
11Александр Бухаров
11Алексей Ионов
75′
18Павел Могилевец
8Ивелин Попов
14Владимир Гранат
90′
19Бактиер Зайнутдинов
70′74′
8Владислав Пантелеев
10Александр Зуев
9Бьорн Сигурдарсон
66′
14Элдор Шомуродов
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
6Удары (всего)7
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
6Фолы13
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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