Еременко: Не чувствовал, что забью в матче с «Рубином»
КАЗАНЬ, 16 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболист «Ростова» Роман Еременко заявил, что очень рад победе над казанским «Рубином» в матче чемпионата России.
КАЗАНЬ, 16 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболист «Ростова» Роман Еременко заявил, что очень рад победе над казанским «Рубином» в матче чемпионата России.
«Ростов» в субботу в Казани со счетом 2:0 обыграл «Рубин» в матче 20-го тура чемпионата России. Еременко, ранее защищавший цвета казанцев, оформил в этой игре дубль.
«Тяжелая игра. Очень хотели победить. Не чувствовал, что забью. Очень рад, что это сделал. Спешу к семье. Очень соскучился», — сказал Еременко журналистам.
|Курбан Бердыев
|Валерий Карпин
|Роман Еременко(Элдор Шомуродов)
|83′
|Роман Еременко(Ивелин Попов, Элдор Шомуродов)
|89′
|21
|Егор Бабурин
|30
|Сергей Песьяков
|5
|Филип Уремович
|4
|Сергей Паршивлюк
|80
|Егор Сорокин
|28
|Евгений Чернов
|3
|Ибрагим Цаллагов
|6
|Рагнар Сигурдссон
|91
|Виталий Устинов
|24
|Миха Мевля
|7
|Вячеслав Подберезкин
|25
|Арсений Логашов
|15
|Игорь Коновалов
|7
|Роман Еременко
8′
|10
|Дмитрий Полоз
|84
|Александр Гацкан
|11
|Александр Бухаров
|11
|Алексей Ионов
75′
|18
|Павел Могилевец
|8
|Ивелин Попов
|14
|Владимир Гранат
90′
|19
|Бактиер Зайнутдинов
70′74′
|8
|Владислав Пантелеев
|10
|Александр Зуев
|9
|Бьорн Сигурдарсон
66′
|14
|Элдор Шомуродов
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)