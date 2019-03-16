Еременко: Не чувствовал, что забью в матче с «Рубином»

«Ростов» в субботу в Казани со счетом 2:0 обыграл «Рубин» в матче 20-го тура чемпионата России. Еременко, ранее защищавший цвета казанцев, оформил в этой игре дубль.

«Тяжелая игра. Очень хотели победить. Не чувствовал, что забью. Очень рад, что это сделал. Спешу к семье. Очень соскучился», — сказал Еременко журналистам.