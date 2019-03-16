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19:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Еременко не пощадил «Рубин», «Ростов» прервал серию без побед

Финский полузащитник Роман Еременко принес «Ростову» первую с октября победу — 2:0.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

Несмотря на то, что в составах «Рубина» и «Ростова» были игроки, ранее выступавшие за соперников, главным противостоянием бывших стала тренерская дуэль — в зимнее межсезонье многолетний помощник Курбана Бердыева Виталий Кафанов присоединился к дончанам. Это противостояние было интересно еще и с учетом дисквалификации Валерия Карпина, который наблюдал за игрой своей команды с трибуны.

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Первая опасная атака в матче осталась за хозяевами — Бухаров с линии площади ворот пробил рядом со штангой. После этого команды минут на десять ушли в своеобразный клинч, бодаясь в центре поля. А потом еще один момент не использовал все тот же Бухаров.

Самыми событийными в первом тайме стали последние 10 минут — сначала Сигурдарссон в ближнем бою не переиграл Бабурина, а затем Цаллагов загубил выход один на один — обыграв вратаря, защитник хозяев с левой пробил мимо пустых ворот.

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Перерыв пошел «Ростову» на пользу — гости стали идти вперед гораздо активнее, в какой-то момент заперев хозяев в их штрафной. «Рубин» отбивался от забросов, но подборы неизменно оставались за гостями. На исходе часа основные события переместились в центр поля. За 20 минут Бухаров в третий раз не смог забить — его удар с острого угла с ленточки вынесли защитники.

Кафанов после консультаций с Карпиным сделал три замены на усиление атаки, а «Рубин», в резерве у которого была только молодежь, пытался добиться положительного результата стартовым составом.

Решающей в этой встрече стала последняя десятиминутка. Свой высокий уровень подтвердил Еременко, ранее игравший за казанцев на протяжении трех сезонов. Финскому хавбеку удались два отличных удара в дальний нижний угол ворот Бабурина. Для него эти мячи стали первыми за 2,5 года, два из которых он пропустил из-за дисквалификации. Роман сделал дубль за три дня до своего 31-летия.

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Цифры

7 Семь матчей подряд «Ростов» не мог победить (5 ничьих, 2 поражения). Предыдущая победа дончан датирована 27 октября, когда команда Карпина дома обыграла «Анжи» (1:0).

913 Именно столько дней Роман Еременко не забивал на профессиональном уровне. В последний раз финн отличился 14 сентября 2016-го в матче «Байер» — ЦСКА (2:2).

Цитаты

Курбан Бердыев, главный тренер «Рубина»:

— В целом провели неплохую игру. Но такого усиления с помощью замен у нас нет. В конце сказалось мастерство Попова и Еременко.

Виталий Кафанов, старший тренер «Ростова»:

— Первый тайм мы вчистую проиграли. Не могу сказать, что исход закономерный.

Рубин
0:2
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2016.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Казань Арена
Главные тренеры
Курбан БердыевВалерий Карпин
Голы
Роман Еременко(Элдор Шомуродов)83′
Роман Еременко(Ивелин Попов, Элдор Шомуродов)89′
Составы команд
21Егор Бабурин
30Сергей Песьяков
5Филип Уремович
4Сергей Паршивлюк
80Егор Сорокин
28Евгений Чернов
3Ибрагим Цаллагов
6Рагнар Сигурдссон
91Виталий Устинов
24Миха Мевля
7Вячеслав Подберезкин
25Арсений Логашов
15Игорь Коновалов
7Роман Еременко
8′
10Дмитрий Полоз
84Александр Гацкан
11Александр Бухаров
11Алексей Ионов
75′
18Павел Могилевец
8Ивелин Попов
14Владимир Гранат
90′
19Бактиер Зайнутдинов
70′74′
8Владислав Пантелеев
10Александр Зуев
9Бьорн Сигурдарсон
66′
14Элдор Шомуродов
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
6Удары (всего)7
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
6Фолы13
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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