Еременко не пощадил «Рубин», «Ростов» прервал серию без побед
Финский полузащитник Роман Еременко принес «Ростову» первую с октября победу — 2:0.
Финский полузащитник Роман Еременко принес «Ростову» первую с октября победу — 2:0.
Несмотря на то, что в составах «Рубина» и «Ростова» были игроки, ранее выступавшие за соперников, главным противостоянием бывших стала тренерская дуэль — в зимнее межсезонье многолетний помощник Курбана Бердыева Виталий Кафанов присоединился к дончанам. Это противостояние было интересно еще и с учетом дисквалификации Валерия Карпина, который наблюдал за игрой своей команды с трибуны.
Первая опасная атака в матче осталась за хозяевами — Бухаров с линии площади ворот пробил рядом со штангой. После этого команды минут на десять ушли в своеобразный клинч, бодаясь в центре поля. А потом еще один момент не использовал все тот же Бухаров.
Самыми событийными в первом тайме стали последние 10 минут — сначала Сигурдарссон в ближнем бою не переиграл Бабурина, а затем Цаллагов загубил выход один на один — обыграв вратаря, защитник хозяев с левой пробил мимо пустых ворот.
Перерыв пошел «Ростову» на пользу — гости стали идти вперед гораздо активнее, в
Решающей в этой встрече стала последняя десятиминутка. Свой высокий уровень подтвердил Еременко, ранее игравший за казанцев на протяжении трех сезонов. Финскому хавбеку удались два отличных удара в дальний нижний угол ворот Бабурина. Для него эти мячи стали первыми за 2,5 года, два из которых он пропустил
7 Семь матчей подряд «Ростов» не мог победить (5 ничьих, 2 поражения). Предыдущая победа дончан датирована 27 октября, когда команда Карпина дома обыграла «Анжи» (1:0).
913 Именно столько дней Роман Еременко не забивал на профессиональном уровне. В последний раз финн отличился 14 сентября 2016-го в матче «Байер» — ЦСКА (2:2).
Курбан Бердыев, главный тренер «Рубина»:
— В целом провели неплохую игру. Но такого усиления с помощью замен у нас нет. В конце сказалось мастерство Попова и Еременко.
Виталий Кафанов, старший тренер «Ростова»:
— Первый тайм мы вчистую проиграли. Не могу сказать, что исход закономерный.
|Курбан Бердыев
|Валерий Карпин
|Роман Еременко(Элдор Шомуродов)
|83′
|Роман Еременко(Ивелин Попов, Элдор Шомуродов)
|89′
|21
|Егор Бабурин
|30
|Сергей Песьяков
|5
|Филип Уремович
|4
|Сергей Паршивлюк
|80
|Егор Сорокин
|28
|Евгений Чернов
|3
|Ибрагим Цаллагов
|6
|Рагнар Сигурдссон
|91
|Виталий Устинов
|24
|Миха Мевля
|7
|Вячеслав Подберезкин
|25
|Арсений Логашов
|15
|Игорь Коновалов
|7
|Роман Еременко
8′
|10
|Дмитрий Полоз
|84
|Александр Гацкан
|11
|Александр Бухаров
|11
|Алексей Ионов
75′
|18
|Павел Могилевец
|8
|Ивелин Попов
|14
|Владимир Гранат
90′
|19
|Бактиер Зайнутдинов
70′74′
|8
|Владислав Пантелеев
|10
|Александр Зуев
|9
|Бьорн Сигурдарсон
66′
|14
|Элдор Шомуродов
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)