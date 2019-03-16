Еременко не пощадил «Рубин», «Ростов» прервал серию без побед

Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

Несмотря на то, что в составах «Рубина» и «Ростова» были игроки, ранее выступавшие за соперников, главным противостоянием бывших стала тренерская дуэль — в зимнее межсезонье многолетний помощник Курбана Бердыева Виталий Кафанов присоединился к дончанам. Это противостояние было интересно еще и с учетом дисквалификации Валерия Карпина, который наблюдал за игрой своей команды с трибуны.

Первая опасная атака в матче осталась за хозяевами — Бухаров с линии площади ворот пробил рядом со штангой. После этого команды минут на десять ушли в своеобразный клинч, бодаясь в центре поля. А потом еще один момент не использовал все тот же Бухаров.

Самыми событийными в первом тайме стали последние 10 минут — сначала Сигурдарссон в ближнем бою не переиграл Бабурина, а затем Цаллагов загубил выход один на один — обыграв вратаря, защитник хозяев с левой пробил мимо пустых ворот.

Перерыв пошел «Ростову» на пользу — гости стали идти вперед гораздо активнее, в какой-то момент заперев хозяев в их штрафной. «Рубин» отбивался от забросов, но подборы неизменно оставались за гостями. На исходе часа основные события переместились в центр поля. За 20 минут Бухаров в третий раз не смог забить — его удар с острого угла с ленточки вынесли защитники.

Кафанов после консультаций с Карпиным сделал три замены на усиление атаки, а «Рубин», в резерве у которого была только молодежь, пытался добиться положительного результата стартовым составом.

Решающей в этой встрече стала последняя десятиминутка. Свой высокий уровень подтвердил Еременко, ранее игравший за казанцев на протяжении трех сезонов. Финскому хавбеку удались два отличных удара в дальний нижний угол ворот Бабурина. Для него эти мячи стали первыми за 2,5 года, два из которых он пропустил из-за дисквалификации. Роман сделал дубль за три дня до своего 31-летия.

Цифры

7 Семь матчей подряд «Ростов» не мог победить (5 ничьих, 2 поражения). Предыдущая победа дончан датирована 27 октября, когда команда Карпина дома обыграла «Анжи» (1:0).

913 Именно столько дней Роман Еременко не забивал на профессиональном уровне. В последний раз финн отличился 14 сентября 2016-го в матче «Байер» — ЦСКА (2:2).

Цитаты

Курбан Бердыев, главный тренер «Рубина»:

— В целом провели неплохую игру. Но такого усиления с помощью замен у нас нет. В конце сказалось мастерство Попова и Еременко.

Виталий Кафанов, старший тренер «Ростова»: