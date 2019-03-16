Почему у Игнатьева не получится «трюк Зинченко»
Кому будет нужен форвард «быков» через 3,5 года игры в ФНЛ?
Кому будет нужен форвард «быков» через 3,5 года игры в ФНЛ?
Константин Алексеев
20-летний Иван Игнатьев прилично всколыхнул футбольную Россию. Не как Кокорин с Мамаевым, конечно, или Глушаков с его лайком и бракоразводным процессом, но ситуация все равно получила большой резонанс.
Если в историях с более известными футболистами общественность тут же начала прессовать игроков, то в случае с переводом молодого «быка» во вторую команду народ мечется. Выступит главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев с критикой воспитанника академии, тут же раздается гул: да что себе позволяет нападающий? Ответит Игнатьев — и реакция прямо противоположная: почему своего ценят в десять раз дешевле сидящего на скамейке легионера?
Все верно, поскольку тут, на мой взгляд, своя правда есть у обеих сторон.
Разве сложно понять владельца «Краснодара» Сергея Галицкого? Он вложил огромную сумму в постройку шикарной академии не для того, чтобы собственные воспитанники затем ему «фигвамы» рисовали. Владельцу клуба не так уж просто — он продал свою ретейлинговую империю, дававшую подпитку банковскому счету. Плюс на «быков» давит финансовый
Понятно, что хочется максимально сэкономить там, где только возможно. Реально это сделать на Скопинцеве или Фьолусоне? Крайне проблематично, ведь при нерыночном предложении они
Это ведь не
Или вспомните, сколько спартаковцев со скандалом уходили из клуба, обвиняя
А в том же «Динамо» даже во времена Кураньи и Вальбуэны подраставшие Зобнин, Морозов, Ташаев, Живоглядов могли только мечтать о том предложении, которое Галицкий сделал Игнатьеву. Так что распространенное в народе мнение, что в
Но трудно ли понять эмоции Игнатьева? Конечно, нет. Любому бы стало обидно, если бы сидящие на скамейке запасных иностранцы и российские воспитанники других клубов получали гораздо больше, чем коренные «быки», выходящие в стартовом составе и приносящие реальную пользу.
Форвард вполне может чувствовать неуважение к себе, когда его работу оценивают в десятки раз дешевле партнеров. К своим 20 годам Иван сыграл уже под тридцать матчей на высшем уровне, забил девять голов. Для начала — вполне серьезные показатели. А уж на фоне сверстников он вообще топ. За один только 2017-й год оформил пять покеров: по два в первенстве дублеров и в юношеской лиге УЕФА (один из них — пента-трик), плюс один за молодежную сборную страны. Игнатьев вслед за Чаловым — главная надежда России в атаке в следующем десятилетии.
Смолову уже 29, Дзюбе — 30, перспективы Кокорина в густом тумане, а за ними следует провал из пары поколений. Игнатьеву хочется, чтобы его статусу соответствовало состояние банковского счета. Его явно не согревает мысль оказаться в «клетке» до 25 лет, при том, что она, по представлениям футболиста, совершенно не «золотая» и даже не «серебряная», а
Хотя не сказать, что в Краснодаре так уж бойко подрастает юная поросль. В том же «Спартаке», скажем, за последние полтора года в
По стратегии Галицкого «одиннадцать воспитанников на поле» может быть нанесен мощный удар. Есть ощущение, что со своими ребятами можно работать несколько гибче и деликатнее. Не заискивать, конечно, но и не бить наотмашь ультиматумами. Это задача спортивного директора — так выстроить диалог с футболистом, чтобы он не был шокирован в момент предложения нового контракта.
Чувства Игнатьева понятны, вот только к делу их не пришьешь. Надеюсь, у футболиста есть хоть
При этом после недели размышлений, когда можно было в спокойной обстановке просчитать ходы, форвард еще и начал давать такие интервью, которые только ухудшают ситуацию и сжигают мосты.
Может за ним стоит
Я навел справки по этому поводу в окружении футболиста. Все указывает на то, что слухи действительно преувеличены. Машину Игнатьеву якобы не дарили, он сам скопил на нее за счет премиальных, бонусов и зарплаты. Ее стоимость меньше 3,5 миллиона рублей. Не было и 10 миллионов рублей агентству Германа Ткаченко, ранее занимавшемуся делами нападающего — просто контакт между сторонами закончился. И, самое важное, никто не обещает игроку
А если так, то демарш футболиста выглядит совершенно неразумным. Игнатьев так сильно хочет 3,5 года играть в ФНЛ или дубле за 300 тысяч рублей в месяц? И рассчитывает там так прибавить, что потом его забросают миллионными предложениями? Или он знает
За консультацией я обратился к известному спортивному юристу Михаилу Прокопцу.
— Давайте встанем на сторону молодого футболиста, которого не устраивает предложение клуба по продлению контракта. Что он может предпринять? Дожидаться полтора года окончания «защищенного периода» и уходить за копеечную сумму его суммарного дохода?
— Не все так просто. Решение будут принимать по регламенту РФС, при расчете компенсации учтут остаточную стоимость контракта футболиста, затраты, которые понес клуб на его воспитание, приобретение, выплату зарплаты. При этом, например, в схожем случае с Александром Зинченко ФИФА рассчитало компенсацию в виде средней зарплаты футболиста в «Шахтере» и «Уфе». В Донецке было условно 300 долларов в месяц, в российском клубе стали платить условно 11 тысяч евро. В итоге в ФИФА присудили выплату компенсации из расчета примерно 10 тысяч евро в месяц. Понятно, что клуб не может рассчитывать на огромные суммы компенсации, если платил игроку копейки. Но есть нюанс: в договоре может быть указана фиксированная сумма за одностороннее расторжение, так называемые заранее оцененные убытки. Если у молодого футболиста, о котором вы говорите, она есть, то ее придется выплатить.
— По поводу Игнатьева говорят, что у него прописана сумма выкупа 20 миллионов евро. Это и есть то, о чем вы говорите?
— Нет, сумма выкупа — одно, а компенсация за одностороннее расторжение контракта — другое. Всегда нужно смотреть договор конкретного футболиста. Возможно, у того же Игнатьева не прописаны эти заранее оцененные убытки, или они невелики, но очень часто они равны сумме выкупа.
— Поначалу говорили, что у Игнатьева осталось 2,5 года пятилетнего контракта. Тогда бы получалось, что он его заключил в 17 лет. А в регламенте ФИФА по статусу и переходам футболистов есть запрет на подписание соглашений дольше трех лет с игроками, не достигшими 18-летнего возраста. Это могло бы стать причиной для разрыва договора?
— Я с такими случаями еще не сталкивался, трудно сразу дать однозначный ответ. Но мой опыт подсказывает, что футболисту будет трудно опираться на этот аргумент. По российским законам таких ограничений нет, а в регламенте ФИФА одна из ремарок в преамбуле гласит: многие нормы действуют, если не противоречат национальному праву. В нашем случае законодательство РФ не запрещает заключение таких договоров.
— Хорошо, предположим, что у футболиста неподъемная сумма компенсации при разрыве контракта после истечения «защищенного периода», но он не хочет 3,5 года сидеть во второй команде. Может он найти
— Но вы же, например, помогли избежать серьезных санкций Зинченко, хотя у него действовал договор с «Шахтером».