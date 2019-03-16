Почему у Игнатьева не получится «трюк Зинченко»

Источник: Спорт-Экспресс

Константин Алексеев

20-летний Иван Игнатьев прилично всколыхнул футбольную Россию. Не как Кокорин с Мамаевым, конечно, или Глушаков с его лайком и бракоразводным процессом, но ситуация все равно получила большой резонанс.

Если в историях с более известными футболистами общественность тут же начала прессовать игроков, то в случае с переводом молодого «быка» во вторую команду народ мечется. Выступит главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев с критикой воспитанника академии, тут же раздается гул: да что себе позволяет нападающий? Ответит Игнатьев — и реакция прямо противоположная: почему своего ценят в десять раз дешевле сидящего на скамейке легионера?

Все верно, поскольку тут, на мой взгляд, своя правда есть у обеих сторон.

Правда Галицкого

Разве сложно понять владельца «Краснодара» Сергея Галицкого? Он вложил огромную сумму в постройку шикарной академии не для того, чтобы собственные воспитанники затем ему «фигвамы» рисовали. Владельцу клуба не так уж просто — он продал свою ретейлинговую империю, дававшую подпитку банковскому счету. Плюс на «быков» давит финансовый фэйр-плей УЕФА.

Понятно, что хочется максимально сэкономить там, где только возможно. Реально это сделать на Скопинцеве или Фьолусоне? Крайне проблематично, ведь при нерыночном предложении они просто-напросто выберут другие варианты. А вот на своих воспитанников давить гораздо проще, ведь от долгосрочного контракта не так просто убежать.

Это ведь не ноу-хау «быков», на выпускниках пытаются сэкономить все. Пусть, скажем, Игнатьев поинтересуется у лучшего бомбардира премьер-лиги Чалова, на каких условиях он продлил соглашение с ЦСКА в январе нынешнего года. Или поговорит с Головиным. В этих случаях речь даже близко не идет о сумме, скажем, в миллион евро в год, о которой грезит молодой форвард «Краснодара». Что уж заикаться о менее звездных выпускниках армейской школы.

Или вспомните, сколько спартаковцев со скандалом уходили из клуба, обвиняя красно-белых в пренебрежении к воспитанникам школы: Сычев, Торбинский, Погребняк… Список можно составить длинный. Да и сейчас мало кто из молодежи Тарасовки купается в роскоши.

А в том же «Динамо» даже во времена Кураньи и Вальбуэны подраставшие Зобнин, Морозов, Ташаев, Живоглядов могли только мечтать о том предложении, которое Галицкий сделал Игнатьеву. Так что распространенное в народе мнение, что в топ-клубах дублеры получают миллионы рублей в месяц, далеко от реалий.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BuY-KPjHzen/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuY-KPjHzen/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ignatev1013/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ivan Ignatev</a> (@ignatev1013) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-27T15:25:19+00:00">27 Фев 2019 в 7:25 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Правда Игнатьева

Но трудно ли понять эмоции Игнатьева? Конечно, нет. Любому бы стало обидно, если бы сидящие на скамейке запасных иностранцы и российские воспитанники других клубов получали гораздо больше, чем коренные «быки», выходящие в стартовом составе и приносящие реальную пользу.

Форвард вполне может чувствовать неуважение к себе, когда его работу оценивают в десятки раз дешевле партнеров. К своим 20 годам Иван сыграл уже под тридцать матчей на высшем уровне, забил девять голов. Для начала — вполне серьезные показатели. А уж на фоне сверстников он вообще топ. За один только 2017-й год оформил пять покеров: по два в первенстве дублеров и в юношеской лиге УЕФА (один из них — пента-трик), плюс один за молодежную сборную страны. Игнатьев вслед за Чаловым — главная надежда России в атаке в следующем десятилетии.

Смолову уже 29, Дзюбе — 30, перспективы Кокорина в густом тумане, а за ними следует провал из пары поколений. Игнатьеву хочется, чтобы его статусу соответствовало состояние банковского счета. Его явно не согревает мысль оказаться в «клетке» до 25 лет, при том, что она, по представлениям футболиста, совершенно не «золотая» и даже не «серебряная», а какая-то среднестатистическая. Усредненный подход Галицкого к воспитанникам вполне логично не нравится самым талантливым из них.

Хотя не сказать, что в Краснодаре так уж бойко подрастает юная поросль. В том же «Спартаке», скажем, за последние полтора года в премьер-лиге дебютировали Максименко, Рассказов, Ломовицкий, Игнатов. Формально можно добавить и Гулиева, также закончившего школу красно-белых. У «быков» в стартовом составе никто так и не появился, лишь по паре раз вышли на замену Уткин с Голубевым, а Сафонов, Сулейманов и Игнатьев впервые сыграли за основу еще в 2017-м. Теперь есть риск потерять одного из этого трио, при том, что второй — Сулейманов — пока новый договор тоже не подписал.

По стратегии Галицкого «одиннадцать воспитанников на поле» может быть нанесен мощный удар. Есть ощущение, что со своими ребятами можно работать несколько гибче и деликатнее. Не заискивать, конечно, но и не бить наотмашь ультиматумами. Это задача спортивного директора — так выстроить диалог с футболистом, чтобы он не был шокирован в момент предложения нового контракта.

Правда наблюдателя

Чувства Игнатьева понятны, вот только к делу их не пришьешь. Надеюсь, у футболиста есть хоть какой-то план, но пока создается впечатление, что у Ивана на руках нет ни одного козыря и он просто блефует. Уж ответить в стиле Шапи «я подумаю», не загоняя одним махом ситуацию в тупик, ему точно никто не мешал.

При этом после недели размышлений, когда можно было в спокойной обстановке просчитать ходы, форвард еще и начал давать такие интервью, которые только ухудшают ситуацию и сжигают мосты.

Может за ним стоит какой-то могущественный агент, который уже знает выход из положения? В прессе очень много говорится о роли Алана Агузарова в сложившейся ситуации. Сам агент отказался от дополнительных комментариев, заметив, что добавить к словам, опубликованным в «СЭ», пока нечего. Напомним, что тогда Агузаров сказал: «Со мной у Игнатьева никаких бумаг нет, просто общение».

Я навел справки по этому поводу в окружении футболиста. Все указывает на то, что слухи действительно преувеличены. Машину Игнатьеву якобы не дарили, он сам скопил на нее за счет премиальных, бонусов и зарплаты. Ее стоимость меньше 3,5 миллиона рублей. Не было и 10 миллионов рублей агентству Германа Ткаченко, ранее занимавшемуся делами нападающего — просто контакт между сторонами закончился. И, самое важное, никто не обещает игроку какой-то переход летом или следующей зимой.

А если так, то демарш футболиста выглядит совершенно неразумным. Игнатьев так сильно хочет 3,5 года играть в ФНЛ или дубле за 300 тысяч рублей в месяц? И рассчитывает там так прибавить, что потом его забросают миллионными предложениями? Или он знает какой-то маневр для перехода в другой клуб? Может уповает на переход по истечении «защищенного периода» — трех лет договора? Полтора уже прошло, осталось еще столько же. Поэтому Галицкий и торопился с предложением, ведь летом от защищенного периода остается всего год?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Btk6gyAn4m2/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Btk6gyAn4m2/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ignatev1013/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ivan Ignatev</a> (@ignatev1013) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-07T10:12:56+00:00">7 Фев 2019 в 2:12 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Правда юриста

За консультацией я обратился к известному спортивному юристу Михаилу Прокопцу.

— Давайте встанем на сторону молодого футболиста, которого не устраивает предложение клуба по продлению контракта. Что он может предпринять? Дожидаться полтора года окончания «защищенного периода» и уходить за копеечную сумму его суммарного дохода?

— Не все так просто. Решение будут принимать по регламенту РФС, при расчете компенсации учтут остаточную стоимость контракта футболиста, затраты, которые понес клуб на его воспитание, приобретение, выплату зарплаты. При этом, например, в схожем случае с Александром Зинченко ФИФА рассчитало компенсацию в виде средней зарплаты футболиста в «Шахтере» и «Уфе». В Донецке было условно 300 долларов в месяц, в российском клубе стали платить условно 11 тысяч евро. В итоге в ФИФА присудили выплату компенсации из расчета примерно 10 тысяч евро в месяц. Понятно, что клуб не может рассчитывать на огромные суммы компенсации, если платил игроку копейки. Но есть нюанс: в договоре может быть указана фиксированная сумма за одностороннее расторжение, так называемые заранее оцененные убытки. Если у молодого футболиста, о котором вы говорите, она есть, то ее придется выплатить.

— По поводу Игнатьева говорят, что у него прописана сумма выкупа 20 миллионов евро. Это и есть то, о чем вы говорите?

— Нет, сумма выкупа — одно, а компенсация за одностороннее расторжение контракта — другое. Всегда нужно смотреть договор конкретного футболиста. Возможно, у того же Игнатьева не прописаны эти заранее оцененные убытки, или они невелики, но очень часто они равны сумме выкупа.

— Поначалу говорили, что у Игнатьева осталось 2,5 года пятилетнего контракта. Тогда бы получалось, что он его заключил в 17 лет. А в регламенте ФИФА по статусу и переходам футболистов есть запрет на подписание соглашений дольше трех лет с игроками, не достигшими 18-летнего возраста. Это могло бы стать причиной для разрыва договора?

— Я с такими случаями еще не сталкивался, трудно сразу дать однозначный ответ. Но мой опыт подсказывает, что футболисту будет трудно опираться на этот аргумент. По российским законам таких ограничений нет, а в регламенте ФИФА одна из ремарок в преамбуле гласит: многие нормы действуют, если не противоречат национальному праву. В нашем случае законодательство РФ не запрещает заключение таких договоров.

— Хорошо, предположим, что у футболиста неподъемная сумма компенсации при разрыве контракта после истечения «защищенного периода», но он не хочет 3,5 года сидеть во второй команде. Может он найти какую-то лазейку в действующем контракте, чтобы уйти в другой клуб?