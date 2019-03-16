Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Енисей» в матче РПЛ
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле обыграли красноярский «Енисей» в матче 20-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле обыграли красноярский «Енисей» в матче 20-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в субботу в Туле, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Резиуан Мирзов (29-я минута) и Игорь Горбатенко (87).
«Арсенал» набрал 27 очков и поднялся на восьмое место в таблице
В следующем туре «Арсенал» 29 марта сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а «Енисей» 30 марта примет на своем поле казанский «Рубин».
|Игорь Черевченко
|Дмитрий Аленичев
|Резиуан Мирзов(Сергей Ткачев, Виктор Альварес)
|29′
|Игорь Горбатенко
|88′
|36
|Михаил Левашов
71′
|55
|Давид Юрченко
|9
|Кирилл Комбаров
|94
|Олег Данченко
|21
|Виктор Альварес
|3
|Дмитрий Ятченко
69′
|6
|Максим Беляев
|13
|Алексей Грицаенко
|8
|Гиа Григалава
|63
|Али Гаджибеков
|10
|Эванс Кангва
|8
|Фегор Огуде
|19
|Резиуан Мирзов
|23
|Бабакар Сарр
|5
|Абдул Кадири
|48
|Александр Кутьин
|23
|Игорь Горбатенко
58′89′
|78
|Арсен Хубулов
81′
|7
|Кантемир Берхамов
|10
|Михаил Комков
|11
|Сергей Ткачев
59′81′
|7
|Александр Зотов
46′
|70
|Георгий Костадинов
|11
|Артур Саркисов
|18
|Лука Джорджевич
9′90′
|17
|Константин Савичев
17′46′
|17
|Гурам Аджоев
|9
|Александр Соболев
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|6
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Илья Елеференко(Россия, Москва)