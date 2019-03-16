Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Енисей» в матче РПЛ

Источник: Р-Спорт

Встреча, прошедшая в субботу в Туле, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Резиуан Мирзов (29-я минута) и Игорь Горбатенко (87).

«Арсенал» набрал 27 очков и поднялся на восьмое место в таблице премьер-лиги. «Енисей» с 11 очками занимает последнюю 16-ю строчку.