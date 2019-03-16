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21:24 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Енисей» в матче РПЛ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле обыграли красноярский «Енисей» в матче 20-го тура чемпионата России.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, прошедшая в субботу в Туле, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Резиуан Мирзов (29-я минута) и Игорь Горбатенко (87).

«Арсенал» набрал 27 очков и поднялся на восьмое место в таблице премьер-лиги. «Енисей» с 11 очками занимает последнюю 16-ю строчку.

В следующем туре «Арсенал» 29 марта сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а «Енисей» 30 марта примет на своем поле казанский «Рубин».

Арсенал Т
2:0
Первый тайм: 1:0
Енисей
Футбол, Премьер-лига, Тур 2016.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арсенал, 8957 зрителей
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоДмитрий Аленичев
Голы
Резиуан Мирзов(Сергей Ткачев, Виктор Альварес)29′
Игорь Горбатенко88′
Составы команд
36Михаил Левашов
71′
55Давид Юрченко
9Кирилл Комбаров
94Олег Данченко
21Виктор Альварес
3Дмитрий Ятченко
69′
6Максим Беляев
13Алексей Грицаенко
8Гиа Григалава
63Али Гаджибеков
10Эванс Кангва
8Фегор Огуде
19Резиуан Мирзов
23Бабакар Сарр
5Абдул Кадири
48Александр Кутьин
23Игорь Горбатенко
58′89′
78Арсен Хубулов
81′
7Кантемир Берхамов
10Михаил Комков
11Сергей Ткачев
59′81′
7Александр Зотов
46′
70Георгий Костадинов
11Артур Саркисов
18Лука Джорджевич
9′90′
17Константин Савичев
17′46′
17Гурам Аджоев
9Александр Соболев
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
6Удары (всего)6
2Удары в створ1
0Штанги, перекладины1
2Угловые2
11Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяИлья Елеференко(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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