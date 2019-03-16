«Арсенал» подписал приговор Аленичеву

Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

Главным ньюсмейкером перед этим матчем стал Дмитрий Аленичев, под руководством которого «Енисей» уверенно замыкает турнирную таблицу. В четверг он обвинил руководство своего клуба в провокациях — за обращением болельщиков к властям региона с призывом к отставке тренера, по его словам, стоят боссы красноярцев. На этом фоне многие могли забыть, что для «Арсенала» игра стала первой по-настоящему домашней в этом году.

С первых минут туляки завладели преимуществом, раз за разом вынуждая игроков «Енисея» фолить. «Арсенал» создал несколько полумоментов у ворот Юрченко, но до реальных угроз дело не доходило. А едва ли не первый момент гостей едва не завершился голом — Огуде после подачи Худулова пробил головой, но от пропущенного мяча хозяев спасла перекладина. Этот эпизод, как показалось, разозлил «Арсенал» и на исходе получаса игры оружейники вышли вперед — Мирзов, получив передачу от Ткачева на углу штрафной, не стал изобретать велосипед и пробил. Удар получился как эффектным, так и точным — мяч опустился в дальнюю «девятку».

Пропустив, «Енисей» попытался перевернуть игру, но удару Кутьина не хватило точности, а с попыткой Савичева справился Левашов.

В перерыве Аленичев пошел на риск, сняв с игры полузащитников Зотова и Савичева, и выпустив вместо них нападающих Соболева и Саркисова. После этих перестановок «Енисей» упростил игру, сосредоточившись на забросах и ударах из-за штрафной. Но обе части плана не работали — подборов после скидок не было, а дальним выстрелам не хватало точности.

Гости продолжили идти вперед, оголяя зоны для контратак «Арсенала». Их энтузиазм едва не был вознагражден — после подачи в штрафную и рикошета от Комбарова мяч отскочил к Кутьину. Бывший нападающий туляков с нескольких сантиметров не попал в пустой угол ворот Левашова. Упустив такой шанс, красноярцы продолжили раскрываться, за что и поплатились. В концовке Юрченко ничего не смог поделать с ударом Горбатенко. Хавбек слету приложился к мячу и отправил его в дальнюю «девятку». Эффектная точка!

После такого поражения Аленичеву и руководству «Енисея» предстоит непростой разговор. Должно случиться невероятное, чтобы красноярцы сохранили место в РПЛ.

Цифры

5 «Енисей» продлил безвыигрышную серию в премьер-лиге до пяти матчей (3 поражения, 2 ничьих). Последний раз красноярцы побеждали 24 ноября (2:1, «Динамо»).