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22:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» подписал приговор Аленичеву

Туляки в первом домашнем матче года обыграли сотрясаемый скандалами «Енисей» (2:0).

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Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

Главным ньюсмейкером перед этим матчем стал Дмитрий Аленичев, под руководством которого «Енисей» уверенно замыкает турнирную таблицу. В четверг он обвинил руководство своего клуба в провокациях — за обращением болельщиков к властям региона с призывом к отставке тренера, по его словам, стоят боссы красноярцев. На этом фоне многие могли забыть, что для «Арсенала» игра стала первой по-настоящему домашней в этом году.

С первых минут туляки завладели преимуществом, раз за разом вынуждая игроков «Енисея» фолить. «Арсенал» создал несколько полумоментов у ворот Юрченко, но до реальных угроз дело не доходило. А едва ли не первый момент гостей едва не завершился голом — Огуде после подачи Худулова пробил головой, но от пропущенного мяча хозяев спасла перекладина. Этот эпизод, как показалось, разозлил «Арсенал» и на исходе получаса игры оружейники вышли вперед — Мирзов, получив передачу от Ткачева на углу штрафной, не стал изобретать велосипед и пробил. Удар получился как эффектным, так и точным — мяч опустился в дальнюю «девятку».

Пропустив, «Енисей» попытался перевернуть игру, но удару Кутьина не хватило точности, а с попыткой Савичева справился Левашов.

В перерыве Аленичев пошел на риск, сняв с игры полузащитников Зотова и Савичева, и выпустив вместо них нападающих Соболева и Саркисова. После этих перестановок «Енисей» упростил игру, сосредоточившись на забросах и ударах из-за штрафной. Но обе части плана не работали — подборов после скидок не было, а дальним выстрелам не хватало точности.

Гости продолжили идти вперед, оголяя зоны для контратак «Арсенала». Их энтузиазм едва не был вознагражден — после подачи в штрафную и рикошета от Комбарова мяч отскочил к Кутьину. Бывший нападающий туляков с нескольких сантиметров не попал в пустой угол ворот Левашова. Упустив такой шанс, красноярцы продолжили раскрываться, за что и поплатились. В концовке Юрченко ничего не смог поделать с ударом Горбатенко. Хавбек слету приложился к мячу и отправил его в дальнюю «девятку». Эффектная точка!

После такого поражения Аленичеву и руководству «Енисея» предстоит непростой разговор. Должно случиться невероятное, чтобы красноярцы сохранили место в РПЛ.

Цифры

5 «Енисей» продлил безвыигрышную серию в премьер-лиге до пяти матчей (3 поражения, 2 ничьих). Последний раз красноярцы побеждали 24 ноября (2:1, «Динамо»).

22 Столько очков «Арсенал» набрал в 11 домашних матчах чемпионата страны. По этому показателю туляки делят первое место с «Зенитом».

Арсенал Т
2:0
Первый тайм: 1:0
Енисей
Футбол, Премьер-лига, Тур 2016.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арсенал, 8957 зрителей
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоДмитрий Аленичев
Голы
Резиуан Мирзов(Сергей Ткачев, Виктор Альварес)29′
Игорь Горбатенко88′
Составы команд
36Михаил Левашов
71′
55Давид Юрченко
9Кирилл Комбаров
94Олег Данченко
21Виктор Альварес
3Дмитрий Ятченко
69′
6Максим Беляев
13Алексей Грицаенко
8Гиа Григалава
63Али Гаджибеков
10Эванс Кангва
8Фегор Огуде
19Резиуан Мирзов
23Бабакар Сарр
5Абдул Кадири
48Александр Кутьин
23Игорь Горбатенко
58′89′
78Арсен Хубулов
81′
7Кантемир Берхамов
10Михаил Комков
11Сергей Ткачев
59′81′
7Александр Зотов
46′
70Георгий Костадинов
11Артур Саркисов
18Лука Джорджевич
9′90′
17Константин Савичев
17′46′
17Гурам Аджоев
9Александр Соболев
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
6Удары (всего)6
2Удары в створ1
0Штанги, перекладины1
2Угловые2
11Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяИлья Елеференко(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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