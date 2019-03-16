«Арсенал» подписал приговор Аленичеву
Туляки в первом домашнем матче года обыграли сотрясаемый скандалами «Енисей» (2:0).
Туляки в первом домашнем матче года обыграли сотрясаемый скандалами «Енисей» (2:0).
Главным ньюсмейкером перед этим матчем стал Дмитрий Аленичев, под руководством которого «Енисей» уверенно замыкает турнирную таблицу. В четверг он обвинил руководство своего клуба в провокациях — за обращением болельщиков к властям региона с призывом к отставке тренера, по его словам, стоят боссы красноярцев. На этом фоне многие могли забыть, что для «Арсенала» игра стала первой
С первых минут туляки завладели преимуществом, раз за разом вынуждая игроков «Енисея» фолить. «Арсенал» создал несколько полумоментов у ворот Юрченко, но до реальных угроз дело не доходило. А едва ли не первый момент гостей едва не завершился голом — Огуде после подачи Худулова пробил головой, но от пропущенного мяча хозяев спасла перекладина. Этот эпизод, как показалось, разозлил «Арсенал» и на исходе получаса игры оружейники вышли вперед — Мирзов, получив передачу от Ткачева на углу штрафной, не стал изобретать велосипед и пробил. Удар получился как эффектным, так и точным — мяч опустился в дальнюю «девятку».
Пропустив, «Енисей» попытался перевернуть игру, но удару Кутьина не хватило точности, а с попыткой Савичева справился Левашов.
В перерыве Аленичев пошел на риск, сняв с игры полузащитников Зотова и Савичева, и выпустив вместо них нападающих Соболева и Саркисова. После этих перестановок «Енисей» упростил игру, сосредоточившись на забросах и ударах
Гости продолжили идти вперед, оголяя зоны для контратак «Арсенала». Их энтузиазм едва не был вознагражден — после подачи в штрафную и рикошета от Комбарова мяч отскочил к Кутьину. Бывший нападающий туляков с нескольких сантиметров не попал в пустой угол ворот Левашова. Упустив такой шанс, красноярцы продолжили раскрываться, за что и поплатились. В концовке Юрченко ничего не смог поделать с ударом Горбатенко. Хавбек слету приложился к мячу и отправил его в дальнюю «девятку». Эффектная точка!
После такого поражения Аленичеву и руководству «Енисея» предстоит непростой разговор. Должно случиться невероятное, чтобы красноярцы сохранили место в РПЛ.
5 «Енисей» продлил безвыигрышную серию в
22 Столько очков «Арсенал» набрал в 11 домашних матчах чемпионата страны. По этому показателю туляки делят первое место с «Зенитом».
|Игорь Черевченко
|Дмитрий Аленичев
|Резиуан Мирзов(Сергей Ткачев, Виктор Альварес)
|29′
|Игорь Горбатенко
|88′
|36
|Михаил Левашов
71′
|55
|Давид Юрченко
|9
|Кирилл Комбаров
|94
|Олег Данченко
|21
|Виктор Альварес
|3
|Дмитрий Ятченко
69′
|6
|Максим Беляев
|13
|Алексей Грицаенко
|8
|Гиа Григалава
|63
|Али Гаджибеков
|10
|Эванс Кангва
|8
|Фегор Огуде
|19
|Резиуан Мирзов
|23
|Бабакар Сарр
|5
|Абдул Кадири
|48
|Александр Кутьин
|23
|Игорь Горбатенко
58′89′
|78
|Арсен Хубулов
81′
|7
|Кантемир Берхамов
|10
|Михаил Комков
|11
|Сергей Ткачев
59′81′
|7
|Александр Зотов
46′
|70
|Георгий Костадинов
|11
|Артур Саркисов
|18
|Лука Джорджевич
9′90′
|17
|Константин Савичев
17′46′
|17
|Гурам Аджоев
|9
|Александр Соболев
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|6
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Илья Елеференко(Россия, Москва)