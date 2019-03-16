Гендиректор «Енисея» обрушился с критикой на Аленичева

Источник: Спорт-Экспресс

Рубцов раскритиковал главного тренера Дмитрия Аленичева, который 14 марта обвинил руководство клубамв провокациях — по его словам, за обращением болельщиков к властям региона с призывом к его отставке стоит именно начальство «Енисея».

— В нынешнем «Енисее», который сейчас играет в премьер-лиге, проблем с деньгами нет, — сказал Рубцов. — Ни по зарплатам, ни по премиям. Все контрактные обязательства выполняются досконально. Никто и никогда из «Енисея», даже из тех ребят, кто уходил, не сказал, что где-то что-то с точки зрения финансов не было исполнено. Это очень важно, поверьте. Я общаюсь с руководителями клубов РПЛ и ФНЛ, где им приходится в команде объяснять ребятам: «Подождите, мы решаем вопрос. Вот, еще немного…» Мы создали условия, чтобы у тренерского штаба не было проблем, чтобы он мог думать только о футболе, тренировать. Наши игроки не думают о том, чем кормить свои семьи — они защищены контрактами, которые исполняются в клубе. На фоне невнятного результата… Поймите, никого это не устраивает, нас, как руководителей клуба в том числе, потому что мы считаем, что свою работу выполняем добросовестно. Еще раз повторюсь, футбольный клуб «Енисей» — это не только команда наших ребят, которые сейчас выйдут на поле в Туле. Это еще и молодежка, и девчонки. Да, у нас один из самых скромных бюджетов, но повторюсь — нам этих денег хватает, чтобы перед всеми игроками, которые были приглашены в команду, были выполнены абсолютно все финансовые условия.

Есть такая поговорка — каждый кулик хвалит свое болото. Так, я могу ответственно заявить, что та команда, которую мы собрали в административном штабе «Енисея» — самая сильная. Коллектив, работающий в «Енисее», менеджер по развитию, финансисты, юристы, бухгалтеры, все ребята, которые трудятся в клубе, сильнее тех, кто занят в других игровых видах спорта в Красноярском крае. При всем уважении к хоккеистам и волейболистам. У нас самый сильный административный состав. У нас нет такого, чтобы в шесть часов прозвенел звонок, и кто-то встал и ушел. Надо будет — до часа ночи. Когда мы заявляли игроков, рабочий день заканчивался за полночь, потому что разница с Москвой — четыре часа. Последнюю кнопку нажимали без пяти три или без пяти четыре часа ночи, когда заявляли тех или иных игроков.

Поэтому, когда с 8-го тура команда прочно заняла последнее место, никому это не понравилось. В том числе мне как руководителю, моим заместителям. Безусловно, болельщики требуют результат, они в праве. Потому что я всегда говорю: «Самые главные люди — на трибунах. Это не люди, сидящие в ВИП-секторе». Все наши ВИП-гости приходят бесплатно на мягкие места, закрыты за стеклом. Задницы свои никто не морозит.

Селекционная работа, которая была проведена летом, если кому-то интересно, по нашему мнению была неудачной. Игроков, которых тренерский штаб пригласил летом, никто не смог мотивировать под ту задачу, которая стояла перед командой. А задача была понятная и внятная. Да, мы все в первый раз в премьер-лиге, никогда Красноярский край здесь не был. Но мы прекрасно понимали, что просто не будет. И задача была — прописаться, понимая, что будет нелегко. Соответственно, тот состав, который пригласил именно тренерский штаб, эту задачу не решил. До Нового года это не получилось. Повторюсь, с 8-го тура мы находимся на последнем месте. Кого это устраивает? Нас, как руководителей, — нет, болельщиков — нет, учредителей — тоже нет. Потому что Красноярск — не последний город на карте Родины и наш субъект Российской Федерации — один из самых больших. И край, по моему личному убеждению, обязан играть в премьер-лиге. У нас, для этого, считаю, есть все! Повторюсь, финансирование у нас скромное, но его достаточно для того, чтобы решать эту задачу и приглашать этих игроков.

Очень много, я знаю, болельщики спрашивают: «Почему не дали возможности игрокам, которые выводили команду в премьер-лигу, сыграть в ней?» Знаю, что эти ребята ждут аплодисментов — я говорю и о Володе Камеше, и о Гарбузе… (аплодисменты в зале. — Прим. «СЭ») и об Алексее Исаеве. Им просто не дали этого сделать, и этобыло решение тренерского штаба, который сказал: «Они нам не подходят». Мы говорили — дайте им шанс на сборах. Тем не менее, со стороны тренерского штаба был следующий посыл: «Мы не хотим повторять ошибок, которые были в “Арсенале”. Дайте нам возможность самим комплектовать команду. Мы возьмем именно тех игроков, которые решат задачу. Мы за это отвечаем». Соответственно, был простой вопрос: «Чем?» Ответ: «Репутацией». Я говорил: «Этого недостаточно. Для края этого мало!».